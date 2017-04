Starke TSV-Reserve

Mit einer dünnen Personaldecke reiste die 2. Damenmannschaft des TSV 1862 Schildau am vergangenen Samstagmorgen nach Brandis. Im ersten Spiel standen sich der SV Stahl Brandis und Reudnitz III gegenüber. Dieses Spiel konnte Brandis mit einem klaren 3:0 für sich entscheiden.

Durch die Niederlage von Reudnitz hatte der TSV nun die Chance, mit diesem Punktgleich zu ziehen beziehungsweise durch einen 3:0 oder 3:1 Sieg an diesem vorbei zu ziehen. Dementsprechend motiviert starteten die Schildauerinnen in den ersten Satz. Dieser begann sehr ausgeglichen. Beim Stand von 9:9 und starken Brandiser Aufschlägen kamen die Schildauerinnen ins Wanken. Die Annahme wollte nicht mehr gelingen, und Brandis zog davon. Im ersten Satz mussten sich die Schildauerinnen mit 15:25 geschlagen geben.

Im zweiten Satz sollte sich das Blatt wenden. Durch eine starke Aufschlagserie von M. Golubka gingen die TSV Damen mit 2:8 in Führung. Durch eine saubere Annahme konnte Zuspielerin N. John die Angreifer mit Zuckerpässen versorgen, sodass diese die Bälle variabel im gegnerischen Feld versenkten. Der zweite Satz ging verdient mit 16:25 an Schildau.

Der dritte Satz verlief ähnlich wie der erste. Durch Fehler in den eigenen Reihen kamen die Schildauerinnen nicht ins Spiel und gerieten schnell in Rückstand. Es konnten lediglich 13 Zähler geholt werden, und Brandis gewann den Satz mit 25:13.

Kein Grund für die Damen des TSV die Köpfe hängen zu lassen. Der vierte Satz verlief sehr ausgeglichen. Beide Mannschaften schenkten sich nichts. Schildau war Brandis jedoch immer mit ein paar Punkte voraus und beendeten den Satz mit 25:20.

Nun hieß es Tiebreak. Im letzten Spiel der Saison wollte die Schildauerinnen nochmal beweisen, dass sie das Volleyball spiele können und einen Sieg mit nach Hause nehmen. Zu Beginn des fünften Satzes sah es aber zunächst nicht danach aus. Die Damen aus Brandis schlugen stark auf und versenkten die Bälle im Feld der Schildauerinnen. Beim Stand von 0:5 nahm D. Günther die erste Auszeit. Diese schien jedoch nicht zu fruchten, sodass beim Stand von 3:10 die zweite Auszeit genommen wurde.

Die Mädels waren sich einig: Wir fahren nicht ohne Sieg nach Hause. Mit dem nötigen Kampfgeist, viel Freude am Spiel und einer super Mannschaftsleistung kämpften sich die Schildauerinnen Punkt für Punkt heran und gewannen letztendlich den Satz mit 15:13 und das Spiel mit 3:2.

Die TSV Mädels nehmen zwei Punkte aus Brandis mit nach Hause, bleiben somit aber trotz des Sieges mit einem Punkt auf Platz 8 hinter Reudnitz. Nun bleibt abzuwarten, wie viele Mannschaften in diesem Jahr in die 2. Bezirksklasse absteigen.

Schildau mit: M. Golubka, J. Heinrich, N. John, T. Mehle, M. Naudszus, J. Steinert, V. SteinertVictoria Steinert

Aktuelle Tabelle: