Starker Auftritt vom DKC

Vor 14 Tagen gastierten in Dommitzsch die Kegler von Grün-Weiß Mehltheuer. Wie die TZ schon kurz berichtete, entwickelte sich von Anfang an ein spannender Kampf. Die Gäste erspielten einen neuen Bahnrekord (3408 Holz) und sicherten sich damit ein verdientes 4:4-Unentschieden. Die Dommitzscher erspielten indes sehr gute 3392 Holz.

Es war insgesamt, wie auch bei allen Einzelpaarungen, immer spannend und knapp. Nach dem ersten Durchgang lagen die DKC-Kegler mit 2:0 und 13 Holz in Front. Im Mitteldurchgang drehten die Gäste das Blatt. Zwar führte Dommitzsch noch mit 3:1, lag aber mit 24 Holz zurück. Das letzte Paar holte zwar noch einen Mannschaftspunkt und verringerte den Rückstand auf 16 Holz, aber es reicht nur zum Unentschieden.

Vergangenes Wochenende reisten die Dommitzscher nun nach Chemnitz zum CSV Siegmar. In Dommitzsch trennte man nur unentschieden. Da bei den Dommitzschern arbeitsbedingt zwei Stammspieler ausfielen, wurde die Mannschaft mit Spielern aus der zweiten Mannschaft aufgefüllt. Und die spielten bravourös auf.

David Schade und Marco Simon bildeten das Starterpaar. M. Simon spielte schon früher mal in der ersten Mannschaft. Es war für ihn also nicht alles Neuland. Die Gegenspieler waren Th. Gerlach und Ch. Unglaub.

Beide Dommitzscher kamen sofort gut mit der Bahn zurecht. Bei D. Schade stand es nach der Hälfte 1:1, mit einem leichten Rückstand an Holz. M. Simon legte stark los, führte nach 60 Wurf mit 2:0 und hatte einen guten Vorsprung an Holz. Auch die zweiten 60 Wurf von Schade waren sehr ordentlich. Aber sein Gegenspieler konnte sich nochmals steigern. Letztlich verlor D. Schade mit 1:3 (581:617).

M. Simon konnte das sehr gute Niveau halten und spielte sehr ausgeglichen (162,150,155,163). Sein Vorsprung wuchs kontinuierlich. Am Ende stand ein klares 4:0 mit einer persönlichen Bestleistung von 630:520 Holz zu Buche. Nach dem ersten Durchgang lagen die Dommitzscher bei einem 1:1 mit 74 Holz in Front.

Im Mittelpaar gingen Alexander Rudolf und Alexander Kalff an den Start. Für A. Kalff war es der erste Einsatz in der Bundesliga. Ihre Gegenspieler waren St. Schober und M. Jentsch.

A. Rudolf spielte eine starke erste Bahn (167 Holz). Auf den weiteren Bahnen hatte er dann leichte Probleme mit den Kugeln. Er konnte sich aber auf diese einstellen, fand rechtzeitig wieder zu seinem Spiel und erreichte ein 2:2 (549:585). Er holte dank des besseren Gesamtergebnisses den nächsten Mannschaftspunkt. A. Kalff zeigte keinerlei Nervosität. Schnell stellte er sich auf die Bahnverhältnisse ein. Nach einer starken dritten Bahn (163 Holz) stand es 3:0. Damit hatte er sein Spiel gewonnen. Am Ende gewann er 3:1 (562:539). Vor dem letzten Durchgang führten die DKC-Männer mit 3:1 und hatten einen satten Vorsprung von 133 Holz.

Mit dieser starken Vorleistung sollte einem Gästsieg nichts mehr im Wege stehen. Die Brüder Lars und Jens Günther spielten gegen die Chemnitzer St. Werth und Th. Mosel. Beide hätten ihre Spiele sogar verlieren können, so groß war der Vorsprung der Dommitzscher. Aber die Günther-Brüder wollten mehr. Bei Lars Günther ging es bis zum Ende sehr knapp zu. Nach der längeren krankheitsbedingten Pause kommt er wieder Fahrt. Er gewann nach spannendem Kampf mit 3:1 und erreichte ein sehr gutes Ergebnis (587:570).

Jens Günther zeigte die Leistung, die man von ihm erwarten kann. Da der Chemnitzer sich sichtlich schwer tat, konnte J. Günther die beiden ersten Bahnen für sich entscheiden. Die Chemnitzer wechselten aus, aber ohne den gewünschten Erfolg. Jens Günther gewann 4:0 mit einem guten Ergebnis (562:505). Das waren dann zwei weitere Mannschaftspunkte für die Dommitzscher.

Die DKC-Kegler holen sich einen in dieser Höhe nicht unbedingt erwarteten Auswärtssieg. Sicherlich hatten die Chemnitzer einen eher schlechten Tag. Aber auch das muss erstmal ausgenutzt werden. Nach dem 12. Spieltag sind die Dommitzscher damit auf den 3. Platz hochgerutscht. Aber bei der Ausgeglichenheit der Liga ist in Sachen Abstieg noch nichts entschieden. Zumal man davon ausgehen muss, dass drei Mannschaften absteigen könnten. Zum nächsten Heimspiel kommt der KTV Zeulenroda. Mit einem Sieg kam man sich noch mehr Vorsprung zu den Abstiegsplätzen erarbeiten.

Ergebnisse: SV Wernburg – SV Blau Weiß Auma 5:3; K Markranstädt 1990 – SV Leipzig 1910 6:2; SG Grün-Weiß Mehltheuer – ATSV Freiberg 5:3; KTV Zeulenroda – TSV 90 Zwickau 4:4

Aktuelle Tabelle:

01. SK Markranstädt 1990 22:02

02. ATSV Freiberg 14:10

03. Dommitzscher KC 77 13:11

04. TSV 90 Zwickau 13:11

05. SV Siegmar 48 12:12

06. KTV Zeulenroda 11:13

07. SG Grün-Weiß Mehltheuer 11:13

08. SV Blau Weiß Auma 09:15

09. SV Leipzig 1910 09:15

10. SV Wernburg 06:18



