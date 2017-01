Starker Auftritt

Fussball. Die Vorrunde zur Hallen-Landesmeisterschaft der A-Junioren wurde in diesem Jahr in Pegau ausgetragen. In zwei Gruppen wurde dabei die Vorrunde dieses Turniers ausgespielt, bevor die Halbfinal- und die Plazierungsspiele stattfanden.

Union Torgau wurde mit den Turnierfavoriten 1. FC Lok Leipzig (Landesliga), den FC Grimma (Landesklasse) und Olympia Leipzig (Landesklasse) in die Gruppe B gelost.

In der Gruppe A spielten die Teams von Rotation Leipzig (Landesliga), Chemie Leipzig, Taucha und der Gastgeber TuS Pegau (alle Landesklasse) gegeneinander. Union setzte bereits im zweiten Turnierspiel ein Ausrufezeichen, denn die Jungs um JFV-Kapitän Bornmann schlugen die Mannschaft des FC Grimma klar mit 5:0 und als auch noch das zweite Gruppenspiel gegen Olympia Leipzig mit 2:1 gewonnen wurde, stand der Einzug in das Halbfinale fest und Union wurde nicht mehr als Außenseiter gehandelt. Lok Leipzig wollte unbedingt als Erster die Vorrunde beenden, zog jedoch gegen Union ebenfalls den Kürzeren und verlor die Partie mit 1:0, sodass die Torgauer als bestes Team die Vorrunde makellos mit neun Punkten und 8:1 Toren beendeten.

Gruppe A:

1. TuS Pegau 7

2. SG Taucha 99 4

3. SG Rotation 1950 Leipzig 3

4. BSG Chemie Leipzig 2



Gruppe B:

1. JFV Union Torgau 9

2. Lok Leipzig 6

3. Olypia Leipzig 1

4. FC Grimma 1



Nach dem hart umkämpften 2:1-Sieg der Unioner im Halbfinale gegen Taucha war der Weg in das Finale geebnet und der Einzug in die Endrunde der Sächsischen Landesmeisterschaft am 29.1.17 stand bereits fest. Auch Lok Leipzig konnte sein Halbfinale gegen Pegau gewinnen, sodass beide Mannschaften erneut im Finale aufeinander trafen. Im Endspiel siegte der Favorit aus Leipzig 3:1 und holte sich den inoffiziellen Bezirkspokal. Union hielt in dieser Partie lange dagegen, die Lok-Kicker nutzten überlegen ihre wenigen Chancen und Union fehlte es etwas an Kraft, um den Rückstand aufzuholen. Bei den Unionern gab es jedoch keine Trauer, denn sie haben sich für die Endrunde in Mittweida qualifiziert, konnten den Pokal des Vizemeisters entgegennehmen und wussten, alle Spieler der Unioner hatten ein tolles Turnier gespielt.

Endstand:

1. 1. FC Lokomotive Leipzig

2. Union Torgau

3. TuS Pegau 1903

4. SG Taucha 99

5. SG Rotation 1950 Leipzig

6. SG Olympia 1896 Leipzig

7. BSG Chemie Leipzig

8. FC Grimma

Torgau: Nowack, Bornmann, Weimann, Mittag, Gremmels, Spinn, Schulz, Stein, Weber