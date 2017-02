Starthilfe für junge Journalisten

Nordsachsen. Das Kultusministerium unterstützt die Neugründung von Schülerzeitungen mit einem finanziellen Zuschuss. Wer in diesem Schuljahr eine erste Ausgabe herausgegeben hat oder sich mit dem Gedanken trägt, eine Schülerzeitung zu gründen, kann dafür wieder ein Startgeld beantragen.

Wer in diesem Schuljahr eine erste Ausgabe herausgegeben hat oder sich mit dem Gedanken trägt, eine Schülerzeitung zu gründen, kann dafür wieder ein Startgeld beantragen. So werden Rechnungen beispielsweise für Papier, Druck, redaktionelle oder technische Ausrüstung bis zu einer Gesamtsumme von 250 Euro übernommen. Das Geld kann auch für Online-Schülerzeitungen beantragt werden.

Anträge für die Starthilfe können ab sofort bis spätestens 31. März 2017 gestellt werden.



Die Starthilfe kann gewährt werden, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- Die Zeitung muss von Schülern verantwortet werden (Ausnahme: Grund- und Förderschulen)

- Es muss die erste Ausgabe bzw. eine inhaltliche Planung der ersten Ausgabe vorgelegt werden

- Es muss eine finanzielle Planung (erwartete Einnahmen und Ausgaben) der ersten Ausgabe vorgelegt werden; es muss erkenntlich sein, dass die Schülerzeitung auch ohne die einmalige Starthilfe existieren kann

- Die erste Ausgabe der Schülerzeitung darf nicht vor Schuljahresbeginn 2015/2016 erschienen sein.



Die Unterlagen sind zusammen mit einem vollständig ausgefüllten „Antrag auf Starthilfe“ einzureichen.

Der Antrag auf Starthilfe ist auf dem Bildungsserver abrufbar unter www.bildung.sachsen.de/Starthilfe. Anschließend entscheiden Vertreter des Kultusministeriums und der „Jugendpresse Sachsen e.V.“ über die Vergabe der Zuschüsse.



Nach der Bewertung durch die Jury erhalten die Antragsteller eine verbindliche Nachricht, ob und in welcher Höhe ihnen die Starthilfe gewährt wird. Falls die Zeitung nicht erscheint, muss die Starthilfe zurückgezahlt werden.