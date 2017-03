Steffen Tempel wurde gefunden

Vermisster 45-Jähriger in der Dahlener Heide gefunden - Polizei Oschatz nahm in vorerst in Gewahrsam

Sitzenroda/Falkenhain. Die Suche nach Steffen Tempel ist vorrüber. Nachdem der 45-Jährige am vergangenen Freitag aus dem Fachkrankenhaus Wermsdorf verschwand, in welchem er aufgrund einer psychischen Erkrankung Patient war, wurde er am heutigen Tag gegen 15 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Voigthain und Falkenhain festgenommen. Dies teilte das Polizeirevier Oschatz mit. Doch nicht in der Dahlener Heide lief die Suche nach Tempel auf Hochtouren. Auch im Bereich Sitzenroda war ein Helikopter der Polizei unterwegs und suchte den Flüchtigen, welcher als erhöht selbstgefährdet eingestuft wurde. Da Tempel dort geboren wurde und dort auch lange Zeit im Wald lebte, bestand für die Polizei der Verdacht, er könne sich möglicherweise nun wieder in dem kleinen Ort aufhalten.