Sternsinger sammelten stolze 8000 Euro für Kinder in Not

Torgau. Die Mühe hat sich gelohnt: Bemerkenswerte 8000 Euro haben die Sternsinger der hiesigen katholischen und evangelischen Gemeinde heuer auf ihrem Weg durch Torgau und die Region gesammelt. Trotz Eiseskälte und windigem Wetter machten sich Kinder in den vergangenen Wochen in den Gewändern der Heiligen Drei König auf den Weg, um den Menschen den Segen Gottes zu bringen. Das Geld soll Kindern in Not zugute kommen. In diesem Jahr stand die Aktion unter demMotto „Gemeinsam für Gottes Schöpfung – in Kenia und weltweit“.

Mitglieder der hiesigen katholischen und evangelischen Kirche hatten sich traditionell am sogenannten Dreikönigssingen beteiligt. Gut 30 Kinder samt Eltern zählten die Verantwortlichen. Christina Neupert zeigte sich erfreut über das Ergebnis: „Das ist der absolute Höchstbetrag. Die Menschen zeigten sich in diesem Jahr sehr gebefreudig“, resümierte die Gemeindereferentin der katholischen Pfarrgemeinde in Torgau.

Die Sternsinger machten Anfang Januar vielerorts in der Region Station. Sowohl in Mockrehna als auch in Arzberg, Belgern-Schildau, Dommitzsch sowie im Torgauer Rathaus oder im Landratsamt auf Schloss Hartenfels. Besonders in Erinnerung bleiben sollten Christina Neupert, die das Dreikönigssingen alljährlich mitorganisiert, die Besuche bei Schwerkranken und alten Menschen. „Es kullerte doch die eine oder andere Träne, als die Kinder ihre Lieder anstimmten.“

Sichtlich zufrieden blickt Christina Neupert zurück: „Die Mädchen und Jungen haben sich ordentlich ins Zeug gelegt“, lobte sie. Für die Jüngsten sei es ein tolles Gefühl gewesen, für den guten Zweck aktiv zu werden. „Ein Dank gilt natürlich den Eltern der teilnehmenden Kinder, die uns fleißig geholfen haben sowie den gebefreudigen Spendern. Ein ,Vergelt‘s Gott’ an die Unterstützer“, betont die katholische Gemeindereferentin. Hanne Lesk hatte sich auch in diesem Jahr wieder tatkräftig eingebracht und Plakate verteilt sowie neue Umhänge für die Sternsinger genäht. Ein Teil der gesammelten Süßigkeiten wurde übrigens im Anschluss an ein Flüchtlingsprojekt übergeben.