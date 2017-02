Stiftung unterstützt Restaurierungsarbeiten

Torgau. Was mit einer Art Feuerwehreinsatz begann, entwickelt sich nun zu einer auf Dauer angelegten Hilfe: Die treuhänderische Jutta Schoeller-Meinz-Stiftung in der Deutschen Stiftung Denkmalschutz (DSD) unterstützt auch in diesem Jahr Instandsetzungsmaßnahmen auf Schloss Hartenfels in Torgau. Konkret stellt sie weitere 24 234 Euro für die Restaurierung der Kurfürstlichen Gemächer zur Verfügung. Am Samstagvormittag kam Stifterin Jutta Schoeller-Meinz (86 J.) an die Elbe, um den symbolischen Fördervertrag zu übergeben und die zu restaurierenden Räumlichkeiten zu besichtigen.



Begleitet wurde sie von ihrer Familie und Nadine Smukal von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Restauratorin Nadja Kühne, Torsten Nimoth vom Landesamt für Denkmalpflege Sachsen sowie Steffen Thieme und Steffen Fleischer vom Landratsamt Nordsachsen empfingen den Gast aus der Nähe von Osnabrück.

Bereits im vergangenen Jahr stellte die Jutta Schoeller-Meinz-Stiftung für Restaurierungs- und Freilegungsarbeiten an den Wandflächen der Spiegelstube auf Schloss Hartenfels exakt 5038,46 Euro zur Verfügung.



Mit dieser vergleichsweise „kleinen“ Unterstützung konnte jedoch eine Maßnahme durchgeführt werden, die an dem fehlenden Betrag zu scheitern drohte. Jutta Schoeller-Meinz, die aus einer Unternehmerfamilie stammt und die ihre Stiftung zur Unterstützung der „Restaurierung, Erhaltung und Pflege von Denkmalen in Bau und Ausstattung in den östlichen Bundesländern“ gegründet hat, ließ sich daraufhin unkompliziert für Schloss Hartenfels begeistern. Sie war am Ende der Gespräche mit der Deutschen Stiftung Denkmalschutz vom Schloss und dessen Geschichte derart angetan, dass sie trotz der damit für sie verbundenen Strapazen persönlich nach Torgau kommen wollte.



Und weil Hartenfels bekanntlich alles andere als ein Paradies für Gehbehinderte ist, sorgten zwei kräftige Mitarbeiter des DRK mit einer speziellen Trage dafür, dass der Stifterin der Zugang zur Spiegelstube, zur Flaschenstube und zu den Kurfürstlichen Gemächern trotz einer Vielzahl an Stufen ermöglicht werden konnte. Was als akut gebrauchte Einzelmaßnahme begann, entwickelt sich immer mehr zu einer intensiven Zusammenarbeit. Die Jutta Schoeller-Meinz-Stiftung hat am Samstag bereits weitere 40 000 Euro für Restaurierungsmaßnahmen in der beeindruckenden Schlossanlage in Aussicht gestellt.



Die Stiftung ist eine von mehr als 230, die die Deutsche Stiftung Denkmalschutz treuhänderisch unter ihr Dach aufgenommen hat. Die auf Dauer angelegte Unterstützung der Treuhandstiftungen hat sich in Anbetracht knapper öffentlicher Kassen zu einem wichtigen Förderinstrument entwickelt, das nicht mehr aus der deutschen Denkmallandschaft wegzudenken ist. Torsten Nimoth nutzte die Gelegenheit während des Besuchs in der Spiegelstube, um unter anderem der Deutschen Stiftung Denkmalschutz die Bitte anzutragen, künftig verstärkt auf Wartungsverträge zu setzen.



„Lieber weniger Geld in die Hand nehmen, dafür aber kontinuierlich, als einmal einen ganzen Batzen, auf dass sich über Jahre hinweg niemand mehr für das restaurierte Objekt interessiert“, kam er auf Negativbeispiele zu sprechen. Dabei ging es auch um die Auswertungen von Daten, die von Klimameßtechniken geliefert werden und deren Auslesung aufgrund finanzieller Engpässe oftmals nicht gewährleistet werden kann.



In diesem Punkt konnte jedoch Nadja Kühne auf die Torgauer Spiegelstube blickend beruhigen: Hier würden die Daten spätestens alle halbe Jahre ausgewertet, um rechtzeitig möglichen Schäden vorzubeugen. Im Falle größerer Besuchergruppen könnten die Daten sogar sofort ausgelesen werden. Damit erhalte man stets einen guten Überblick über das komplizierte Zusammenspiel von Temperatur, Luftfeuchte und der Anzahl der Besucher.