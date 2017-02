Still ruht der See im Hafen

Torgau. Der März steht vor der Tür und es gibt noch immer keinen genauen Termin, wann die Sanierungsarbeiten im Torgauer Hafen fortgesetzt werden. Bereits seit Frühjahr 2016 bewegt sich auf der Dauerbaustelle nichts mehr.

Alle Aktivitäten sind gestoppt. Grund sind nach Angabe von Heiko Loroff, Geschäftsführer der Sächsischen Binnenhäfen Oberelbe GmbH, Probleme mit dem Grundwasser und Altlasten, die im Zusammenhang mit der Flut 2013 stehen. Man sah sich gezwungen, andere technische Lösungen zu finden, die allerdings einer separaten Zulassung bedürfen. „Hier haben wir in den vergangenen Monaten viele Gespräche geführt und sind jetzt optimistisch“, so Loroff. Im Blickpunkt steht die Verankerung der neuen Kaimauer, die im Frühjahr 2016 vor die alte Konstruktion gesetzt wurde. Die neue Lösung sei allerdings sehr aufwendig und verursache höhere Kosten. Offen ist auch noch, ob der Wunsch der Stadt Torgau, den Hochwasserschutz in die Kaimauer zu integrieren, erfüllt werden kann. Darüber entscheidet die Landestalsperrenverwaltung.



Trotz der offenen Fragen will man die Probleme am Kai bis Herbst 2017 aus der Welt schaffen, hieß es. Im Anschluss sollen Gleisbau und Aufbau des neuen Kranes erfolgen. Man hoffe, dass es gelingt, den Hafen soweit fertigzustellen, dass noch in diesem Jahr wieder Güter umgeschlagen werden können. Bei der Jahrespressekonferenz zog die Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH trotz der Probleme in Torgau eine positive Bilanz. Die sechs Binnenhäfen in Sachsen, Sachsen-Anhalt, der Tschechischen Republik sowie der brandenburgische Hafen Mühlberg hätten trotz widriger Transportbedingungen wieder annähernd das Transportergebnis von 2015 erreichen können. Insgesamt wurden 2,64 Millionen Tonnen Güter umgeschlagen, so Pressesprecherin Sindy Kaube. Zum Hafenverbund gehören die Binnenhäfen in Dresden, Riesa, Torgau, Decin, Lovosice und Dessau-Roßlau. Obwohl die Häfen im Zeitraum vom Mai bis Oktober mit anhaltenden niedrigen Wasserständen der Elbe zu kämpfen hatten, stieg der Binnenschiffsumschlag des Hafenverbundes im Jahr 2016 um 12 Prozent auf über 235 000 Tonnen.



Der Hafen in Torgau selbst ist seit Frühjahr 2016 für den Schiffsverkehr geschlossen. Deshalb stehen nach den knapp 14 000 Tonnen umgeschlagener Güter von 2015 für letztes Jahr nur 5794 Tonnen zu Buche. Konkret sind die Restarbeiten an der Kaimauer abzuschließen, Gleise für die Hafenbahn fertigzustellen und der neu angeschaffte Portalkran aufzubauen. Der Startschuss für die 8,5 Millionen Euro-Investition war schon Anfang 2014 gefallen.