Straßenbelag wird erneuert

Torgau. Im Rahmen der Beseitigung von Winterschäden an kommunalen Straßen sind für die kommende Woche Bauarbeiten in der Bahnhofstraße geplant. Im Abschnitt Friedrichplatz bis Nordring wird auf der gesamten Länge die Deckschicht abgefräst und durch eine neue Schwarzdecke ersetzt. Im Abschnitt Nordring bis Dr.-Külz-Ufer sind es drei kleinere Abschnitte. Der Durchgangsverkehr ist im Zeitraum vom 20. bis 22. März nicht möglich.

Während der Fräsarbeiten am 20. März können die einzelnen Grundstücke durch die Anlieger angefahren werden. Am Dienstag, dem 21. März, erfolgt der Deckeneinbau zwischen Friedrichplatz und Nordring sowie zwischen Nordring und Zufahrt Stadtapotheke (Bahnhofstraße 5). Dies ist nur unter Vollsperrung möglich. Danach ist eine Abkühlzeit von 8 bis 10 Stunden notwendig. Die Zufahrt zur Kita „Bärentatzen“, zu den Rechtsanwälten Wöhlermann, Lorenz & Partner sowie zur Augenärztlichen Gemeinschaftspraxis in der Bahnhofstraße 4 erfolgt an diesem Tag über die Geschwister-Scholl-Brücke vom Dr.-Külz-Ufer aus. Am 22. März wird dann der Abschnitt Geschwister-Scholl-Brücke bis Bahnhofstraße 1 gesperrt. Der übrige Bereich ist wieder befahrbar.

Im gesamten Zeitraum ist die Verbindung Nordring-August-Bebel-Straße befahrbar.

Alle Verkehrsteilnehmer, Anwohner und Gewerbetreibende werden um Verständnis gebeten. Die Straßenbaufirma ist bemüht, die Sperrung so kurz wie möglich zu halten. Bei ungünstiger Witterung verschieben sich die Arbeiten um ein bis zwei Tage nach hinten. PI