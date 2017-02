Straffung des Sparkassen-Netzes: Barth teilt Deutrichs Zweifel nicht

Torgau. Ob es noch eine Möglichkeit gebe, mit der Sparkasse über die Schließung zweier SB-Standorte im Stadtgebiet zu sprechen, wollte Peter Deutrich zur jüngsten Stadtratssitung von Oberbürgermeisterin Romina Barth (CDU) wissen.



Der LINKE-Stadtrat berief sich dabei auf eine Ankündigung des Kreditinstituts (TZ berichtete bereits am 30. Januar), wonach die Standorte auf dem Torgauer Markt und im Stadtteil Nordwest zum Beginn des kommenden Jahres dicht gemacht würden.



Was Letzteren betrifft ist zumindest an einen Umzug ins benachbarte PEP angedacht – nach Ansicht von Peter Deutrich gerade für ältere Mitbürger dennoch nicht das Optimale. Doch Obrbürgermeistern Romina Barth wollte Deutrichs Zweifel hinsichtlich des Umzugs ins PEP nicht teilen. „Ich begrüße diese Idee“, entgegnete sie. Vor allem könne somit dem Problem des Vandalismus vorgebeugt werden. Gleichwohl kündigte sie an, dass sie am 2. März mit Marcel Kollmann, dem Sparkassen-Vertriebsdirektor in der Region, noch einmal ein Gespräch führen werde. Neben Torgau ist zum 1. Januar 2018 auch Süptitz von der Straffung des Filialnetzes betroffen.