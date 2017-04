Strampeln für die Stromerzeugung

Torgau. „Pfadfinder sind oft in der Natur unterwegs. Da die schönsten Lageplätze meist ohne Strom- und Wasseranschluss gelegen sind, wird oftmals eine mobile Lösung benötigt. Und daher kommt unsere Fahrradkinoanlage.“ Was Matthias Tschöpe vom Verband Christlicher Pfadfinder (VCP) des Landes Sachsen hier erklärt, ist einer der Programmpunkte des Reformers Day.

Ein große Jurte, ein schwarzes Pfadfinderzelt, soll am westlichen Elbufer aufgestellt werden, darin eine waschechte Heimkinoanlage mit Beamer, DVD-Player und Lautsprechern. Maximal acht Leute können dann auf den angeschlossenen Drahteseln in die Pedale treten, um Strom zu erzeugen. „Man strampelt einfach so lange, bis man nicht mehr kann. Dann wird geklingelt und man wird abgelöst“, erklärt Tschöpe. „Und wenn dann mal alle erschöpft sind oder sich nicht mindestens sechs Leute zum treten finden, dann ist eben Filmpause.“

Gezeigt werden sollen mehrere Kurzfilme zu den Themen Nachhaltigkeit und fairer Handel. Zwei Herzenthemen der Pfadfinder, wie Matthias Tschöpe aufklärt. Diese sollen die Menschen ein wenig zum Denken und besonders zum Umdenken bewegen. „Und natürlich sind auch erneuerbare Energien ein wichtiges Thema bei unserem Programmpunkt. Die ganze Energiewende ist ja eine Art der ‚Reformation‘ in unserer Zeit. Und wir suchen eben Lösungen, damit auch zukünftige Generationen auf unserer Erde noch leben können.“

Die Idee für die, mit Muskelkraft betriebene, Kinoanlage fanden die pfadfinder im vergangenen Jahr auf einer großen Radtour an der Oder. Dort erlebten sie einen Kinoabend mit solch einer Anlage und entschlossen sich dafür, sich selbst so eine anzuschaffen. Selbstgebaut ist die des VCP Sachsen jedoch nicht. „Es wäre theoretisch schon möglich, selbst so etwas zu konstruieren. Aber da wir uns damit im öffentlichen Bereich befinden, haben wir viele Vorschriften zu beachten und uns deshalb für einen Kauf entschieden.“ Von 10 bis 18 Uhr wird der VCP sein Fahrradkino an der Elbe betreiben, vorbeikommen kann jeder, der entweder Lust auf Filme oder auf Sport hat, oder vielleicht sogar auf beides.