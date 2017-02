Sturmtief riss Bäume um

Landkreis. Das Sturmtief „Thomas“ ist in der Nacht zum Freitag auch über den Landkreis Nordsachsen gezogen und hat mit gefährlichen Windböen hier und da Grundstücksbesitzer in Atem gehalten.

Große Schäden blieben aber im Raum Torgau glücklicherweise aus, lautete die Bilanz am Tag danach. Zumindest lagen der Rettungsleitstelle bis zum Mittag keine entsprechenden Informationen vor. Insgesamt wurden im Altkreis Torgau drei Feuerwehreinsätze registriert. Die Feuerwehr Weidenhain musste gegen 0.30 Uhr ausrücken, weil in der Straße „Kleine Maasen“ ein Baum auf die Fahrbahn gestürzt war.

Auch die Kameraden in Mockrehna mussten die Kettensägen zur Hand nehmen. Für sie kam der Einsatz 6.48 Uhr. In der Dommitzscher Straße hatte es einen Baumriesen umgewirbelt. Das Geäst hatte die Straße blockiert. In Köllitsch stürzte ein Baum auf die Kreisstraße kurz vor der Deichüberfahrt. Die Freiwillige Feuerwehr Arzberg wurde um 7.29 Uhr gerufen. Im gesamten Landkreis gab es neun Feuerwehreinsätze.