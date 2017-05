Sweet home Torgau

Des Moines. ,,Es wird Zeit, nach Hause zu fliegen!“, sagt der Kalender und auch mein Kopf. Aber mein Herz möchte lieber hier in Des Moines, Iowa bleiben. Vergangenen Monat habe ich von meiner Au-Pair-Organisation Cultural Care eine E-Mail bekommen, in der ich aufgefordert wurde, innerhalb von einer Woche meinen Rückflug nach Deutschland zu beantragen. Ich musste es mehrfach lesen, weil mir jedes Mal Tränen in die Augen gestiegen sind. Langsam wird es ernst. Ich kann nicht mehr sagen, dass ich noch Zeit habe hier in Amerika. Denn leider (oder vielleicht auch Gott sei Dank?) geht es Ende Juli wieder zurück in die Heimat. Ehrlich gesagt bin ich da sehr zwiegespalten. Einerseits freue ich mich auf meine Familie, meine Freunde und deutsches Essen. Aber auf der anderen Seite weiß ich ganz genau, dass ich das Leben in Amerika vermissen werde. Besonders meine kleinen Schützlinge und meine Freunde.



Nach 20 Monaten hat man sich sehr an den Lebensstil hier gewöhnt und ich kann mir gut vorstellen, dass es eine Weile dauert, bis ich wieder komplett „Deutsch“ bin. Nicht nur, dass mir das ein oder andere Wort nicht mehr einfällt, auch an manchen typisch amerikanischen Dingen habe ich Gefallen gefunden, wie beispielsweise der kostenlosen Getränkenachfüllung, egal wo man ist. Oder Einkaufen gehen zu jeder Tageszeit sieben Tage die Woche. Es wird eine große Umstellung in den ersten Wochen, dessen bin ich mir sicher. Die ersten vier Monate 2017 waren unglaublich. Angefangen mit einer Reise nach Phoenix und zum Grand Canyon, wo unerwarteter Weise Schnee lag; gefolgt von einem Roadtrip mit drei Au-Pair-Freundinnen zur Mall of America und Minneapolis. Die Mall of America ist ein Einkaufszentrum mit einem Freizeitpark mittendrin. Motto: Wenn Mama einkaufen geht, fährt Papa mit den Kindern Achterbahn. Bei all dem Reisen darf man nicht vergessen, dass ich eigentlich hier bin, um zu arbeiten und auf meine vier Gastkinder aufzupassen.



Im März gab es Frühlingsferien und meine Gasteltern sind zu ihrem 10. Hochzeitstag nach San Diego geflogen. Somit habe ich gemeinsam mit der Großmutter sechs Tage lang 24 Stunden auf die Kinder aufgepasst. Also besser gesagt die Großmutter war am Wochenende anwesend und ich habe auf alle ausgepasst. Da meine Kids keine Schule hatten, habe ich mir überlegt, jeden Tag mit einem von ihnen etwas besonderes zu machen. So hatte Preston (7) endlich die Gelegenheit, zu seinem und meinem ersten Profibasketballspiel zu gehen. Isla (5) hatte einen ganzen Tag in der Mall und Natalie (5) wollte zur Bücherei alleine mit mir. Die Woche war stressig, aber sehr schön. Auch wenn ich nachts immer aufstehen musste, weil Emerson (1) krank war. Zum Dank hatte ich die nächsten vier Tage frei und konnte zusammen mit meiner französischen Freundin Cloé einen kleinen Roadtrip in zwei Nachbarstädte machen.



Zuerst ging es nach St. Louis, Missouri; dann nach Kansas City, wo wir St. Patricksday verbracht haben und abschließend ging es nach Omaha, Nebraska. Mittlerweile sind meine Gasteltern auch schon auf der Suche nach einem neuen Au Pair. Alleine der Gedanke daran macht mich traurig. Natürlich weiß ich, dass sie jemanden nach mir haben werden, aber trotzdem fühle ich mich ersetzt. Was eigentlich unnötig ist, weil jeder auf seine Art und Weise besonders ist. Ich werde immer das erste Au Pair bleiben, dass zwei Jahre dort geblieben ist. Das kann mir keiner nehmen und meine Gasteltern meinen auch, dass ich gerade bei Emerson die besten Dinge schon mitgegeben habe, und dass das nächste Au Pair nur aufgreift, was ich erreicht habe. Außerdem kann ich jeder Zeit zu Besuch kommen und mit den Farrells telefonieren. John, mein Gastvater hat mich nach meinem Trip nach Omaha zur Seite genommen und meinte, ich wäre wie eine Tochter für ihn geworden und am liebsten würde er mich hier behalten und nicht gehen lassen. Und ohne Vorwarnung hat er angefangen zu weinen und mich umarmt. Wie sollte ich da nicht auch emotional werden. Ich liebe die ganze Familie so sehr. Und ich glaube das ist auch ein Grund, warum es sehr schwer werden wird, meine Koffer zu packen und zurück nach Deutschland zu fliegen. Ich habe zwar meinen Koffer schon mal gepackt, allerdings ging es nur mit dem Auto nach Nashville.



Freitagabend, nach zehn Stunden im strömenden Regen mit einem nagelneuen Mietwagen bis nach Tennessee und nach einem Tag Sightseeing und einer Nacht auf der „Nashviller Reeperbahn“ am Sonntag wieder zurück. Wer hätte gedacht, dass Cowboys wissen, wie man die Nacht zum Tag macht? Im April ging es dann musikalisch weiter. Nicht nur dass Preston ein Klavierkonzert hatte, ich bin außerdem mit Freunden auf das Greendaz Konzert in Des Moines gegangen. Da soll nochmal jemand sagen, dass in Iowa nichts los ist. Außerdem haben meine Gastkinder wieder mit ihren Sportvereinen angefangen, Preston spielt Baseball und Isla sowie Natalie haben wieder Fußball. Ich frage mich immer noch, warum die Amerikaner wollen, dass die Kinder so viele außerschulische Aktivitäten haben. Zum Thema Schule: Auch ich musste noch einmal zum College, um meine letzten Stunden, die von der Organisation, sowie von Visum verlang sind, zusammen zu bekommen. Gut, dass Wochenendklassen gibt.



Für mich ging es wieder nach Chicago, um gemeinsam mit 135 anderen Au Pairs verschiedene Dinge über den amerikanischen Lebensstil zu lernen. Lustig, dass ich schon 20 Monate hier bin und ich die Klasse schon zwei Mal gemacht habe. So wie manche deutschen Lehrer, haben auch die College-Lehrer ihren Lehrstoff haargenau so rübergebracht, wie in den vergangenen Kursen. Allerdings ist es dann auffällig, wenn manche sogar die selben Witze erzählen und diese beim ersten Mal schon nicht lustig waren. Aber um noch einmal nach Chicago zu gehen, nahm ich das in Kauf. Diese Stadt ist einfach die Schönste – neben Des Moines. Ich werde öfter gefragt, wie ich es finanziere, so viel zu reisen. Es ist kein Geheimnis, dass man als Au Pair nicht allzuviel verdient. Aber da man keine Nebenkosten, wie Miete und Nahrung hat, kann man schon einiges sparen. Außerdem kann man nach günstigen Flügen und Unterkünften schauen, wenn man kein Problem mit Airbnb oder Couchsurfing (bei einer Privatperson im Gästezimmer oder auf dem Sofa für wenig Geld oder umsonst schlafen) hat, dann spart man sich noch mehr. Außerdem ist es günstig, wenn man verschiedene Städe in einem Trip verbindet, also eine Rundreise macht. Außerdem sind Ausflüge mit dem Auto mit mehreren Personen optimal zum Geldsparen. Sprit ist nicht so teuer hier in den USA, und wenn man dann auch noch mit zwei bis drei anderen fährt, teilt sich der Betrag.



So im Nachhinein wird mir erst bewusst, wie viele Städte ich in kurzer Zeit schon gesehen habe, und dass ich mit meinem Geld immer ausgekommen bin. In meinem Reisemonat am Ende meines Auslandsjahres stehen auch wieder 20 Städte in fünf bis sechs Wochen auf dem Plan, allerdings auch wieder mit dem Auto. Ich kann es kaum erwarten, um ehrlich zu sein. Ich freue mich aber auch schon darauf, die nächsten Feiertage wieder mit meinen Eltern und meiner Familie zu verbringen. Auch wenn Ostern dieses Jahr sehr schön war mit den Farrells. Es ist einfach nicht das selbe. Was ich an Amerika so liebe ist, dass die Geschwister immer abgestimmte Kleider bekommen. Dieses Jahr gab es sogar passende Schlafanzüge. Das ist eines der Dinge, die ich später mit meinen Kinder auch machen werde.



Nur noch zwei Monate arbeiten, dann geht mein Reisemonat los. Und dann dauert es nicht lange, bis ich wieder auf deutschen Boden bin. Meine Kinder sagen mir täglich, dass sie kein anderes Au Pair wollen und mich so sehr vermissen werden. Es macht mich glücklich und traurig zur gleichen Zeit. Einmal, weil ich weiß, dass ich gute Arbeit geleistet habe und sie mich gern haben. Aber ich bin traurig, weil ich sie auch sehr vermissen werde. Amerika, ein Land in dem ich schon immer leben wollte. Nach langen Vorbreitungen und Planungen ging mein Traum in Erfüllung und langsam neigt sich das Abenteuer dem Ende zu. Auch wenn ich mit gemischten Gefühlen meine letzten Tage in Des Moines, Iowa erleben werde, bin ich mir sicher, dass ich hier ein zweites Zuhause und eine zweite Familie bei den Farrells gefunden habe. Ich werde auf jeden Fall versuchen, einmal im Jahr zurück zu kommen, um sowohl meine Schützlinge, als auch meine Gasteltern und meine Freunde zu besuchen. Denn auch wenn uns der Ozean trennt, heißt es nicht, dass man den Kontakt verlieren wird.