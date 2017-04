Synode hält an Beschlüssen fest

Schkeuditz. Am Samstag (8. April) trafen sich die gewählten Vertreter aus den Kirchengemeinden zur Kreissynode im Schkeuditzer Kulturhaus „Sonne“. Zu Beginn gab Superintendent Mathias Imbusch in seinem Bericht einen Überblick über die Ereignisse in den letzten sechs Monaten. Er stellte die neuen Geschäftsführer der Diakonischen Werke vor: Gernot Dörfel (Torgau-Oschatz) und Tobias Münscher-Paulig (Delitzsch/Eilenburg). Ebenso gab er einen Überblick zu den personellen Veränderungen im Verkündigungsdienst.



Im weiteren Sitzungsverlauf stand erneut der Stellenplan im Mittelpunkt – dabei besonders die Region Mulde. Zur Herbstsynode 2017 hatten die Gemeindekirchenräte aus Bad Düben und Eilenburg je eine halbe Projektstelle beantragt, um die im Stellenplan beschlossene Reduzierung ihrer Pfarrstellen auszugleichen. Dazu hatte es in den vergangenen Monaten etliche Gespräche und Treffen gegeben. Auf der Suche nach einem Kompromiss hatten Kreiskirchenrat und Stellenplanausschuss zwei unterschiedliche Varianten erarbeitet. Doch beide Vorschläge fanden keine Mehrheit bei den Synodalen. Die Synode blieb bei ihrem formalen Beschluss zum Stellenplan vom letzten Herbst. Die Einrichtung einer Projektstelle, von der die ganze Region Mulde profitiert hätte, wurde vom Tisch gewischt.



Vage blieb das Vorhaben, die Dübener Pfarrstelle durch Religionsunterricht am Evangelischen Schulzentrum zu ergänzen, obwohl es dort mittelfristig gar keinen Bedarf gibt. Auch die Schwierigkeit, beide halbe Pfarrstellen zu besetzen, bleibt bestehen. Dazu kommen die gegensätzlichen Interessen in Eilenburg und Bad Düben: Eilenburg möchte eine gemeinsame Ausschreibung und einen gemeinsamen Pfarrer, Bad Düben möchte eine Pfarrstelle ganz für sich. Der Superintendent meinte nach der Synode, dass die Arbeit eines ganzen Jahres umsonst gewesen und man eigentlich keinen Schritt vorangekommen sei. Am Ende blieb eine gewisse Ratlosigkeit. Fest steht nur, dass – irgendwie – ein Ausschreibungsverfahren für Eilenburg und Bad Düben in Gang gesetzt werden soll. Weiterhin gab es einen Antrag aus dem Kirchspiel Authausen und der Kirchengemeinde Tornau. Auch dabei ging es um Änderungswünsche zum Stellenplan. Die Synode delegierte auch diesen Antrag zunächst in den Stellenplanausschuss.



Thematisch beschäftigte sich die Synode mit dem Brennpunktthema „Naher Osten“. Andreas Knapp aus Leipzig berichtete über die Vertreibung der letzten Christen aus der Region um Kundus. Er hat sich dort auf Spurensuche begeben und Flüchtlingslager im Norden des Irak besucht. Hier leben die letzten aramäischen Christen, Reste von Gemeinden, die auf eine fast 2000 Jahre alte Geschichte zurückblicken können.



Am Nachmittag stellte Kreiskirchenamtsleiterin Annegret Arnold die Abrechnung zum Haushalt 2016 vor. Die Synode votierte wie der Finanzausschuss und erteilte dem Amt Entlastung. Zum Schluss der Synode stellte Andreas Bechert den neu gestalteten Internetauftritt des Kirchenkreises vor, der ab Mitte April online sein wird. Auf der neuen Seite kann man jetzt auch problemlos mit dem Smartphone oder dem Tablet surfen.