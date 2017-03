Täter bricht zusammen

In Oschatz wurde am 18. März 2017, um 17:30 Uhr, ein 46-Jähriger nach einer Auseinandersetzung mit 2 stark alkoholisierten Männern auf Grund seiner Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

In Oschatz kam es am Samstagabend, dem 18. März 2017, um 17:30 Uhr, zu einer Auseinandersetzung von Trinkwilligen in der Leipziger Straße. Ein deutlich Angetrunkener hatte von zwei anderen Männern Faustschläge abbekommen. Passanten riefen die Polizei und den Rettungsdienst. Letztere nahmen den 46-Jährigen mit ins Krankenhaus, um seine Verletzungen zu behandeln. Passanten berichteten, dass die Angreifer vom Opfer Geld gefordert hätten. Noch während der Aufnahme des Sachverhalts wurden die Polizisten nur zwei Straßen weiter gerufen.



Dort war ein Mann infolge starken Alkoholgenusses zusammengebrochen. Ein weiterer stark alkoholisierter war bei ihm. Wie sich herausstellte, waren die beiden die vorgenannten Angreifer. Der 31-jährige Zusammengebrochene musste ebenfalls ins Krankenhaus, da sein Kreislauf aufgrund des Alkoholgenusses zu kollabieren drohte. Der Zweite (m, 20) konnte nach erfolgter Personalien-Feststellung gehen. Auf beide wartet ein Verfahren wegen räuberischer Erpressung und gefährlicher Körperverletzung.