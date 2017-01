Tabellenführung ist futsch

Kegelsport. (BL/M) SSV 1952 Torgau – Rotation Trebsen 2:6 (3094:3157). Nach der knappen und unglücklichen Niederlage bei Chemie Leipzig hatte sich die SSV-Mannschaft in ihrem ersten 2017er Heimspiel fest vorgenommen, die Punkte einzufahren. Doch hatten die Gäste an diesem Tag das Glück auf ihrer Seite.



Den Anfang beim SSV machten Max Kolbe und Tobias Hanke. Sie spielten gegen Sebastien Dietze und Benjamin Rissen. M. Kolbe gewann die ersten zwei Bahnen gegen Dietze, konnte aber auf den zwei folgenden Bahnen nicht an die Leistungen anknüpfen, sodass er sich mit 512:553 Holz geschlagen gegen musste. Damit Mannschaftspunkt (MP) für Trebsen. T. Hanke hingegen gewann drei Bahnen gegen Rissen (488) und kam dabei auf 531 Holz – MP für Torgau. Nach dem ersten Durchgang stand es 3:1 (1043:1041) für Torgau. Im Mittelpaar waren beim Gastgeber Uwe Langbein und Ralf Marks an der Reihe. Sie traten gegen Thomas Neltner und Jürgen Reichen an. U. Langbein machte ein überzeugendes Spiel, gewann drei Bahnen gegen Neltner (536), war mit sehr guten 560 Holz Bester an diesem Tag und holte den MP für Torgau. R. Marks gewann die erste Bahn gegen Reiche, verlor die zweite, konnte auf der dritten wieder gewinnen und verlor aber die vierte. Seine 493 Holz reichten nicht zum MP, da Reiche auf 505 Holz kam – MP für Trebsen.



Nun stand es nach dem zweiten Durchgang 4:2 (2096:2082) für Torgau. Im Schlusspaar des SSV wurden Michael Scheibner und Mario Holike aufgeboten. Sie spielten gegen Uwe Jubisch und Olaf Andrä. M. Scheibner hatte nicht seinen besten Tag erwischt. Er verlor alle Bahnen gegen Jubisch, bei einem Ergebnis von 472 Holz zu 533 Holz für Jubisch. Dies bedeutete MP für Trebsen. M. Holike verlor seine ersten Bahn mit einem Holz und die zweite Bahn mit 6 Holz gegen Andrä. Auf der dritten Bahn spielten beide unentschieden und die letzte Bahn konnte Andrä wieder gewinnen. Dabei kam Mario auf 526 Holz und sein Gegenüber lies 542 Holz ins Protokoll eintragen. Somit ging auch dieser MP nach Trebsen. Da die Gäste in der Gesamtholzzahl jetzt in Führung lagen, konnten sie auch die letzten zwei MP für sich holen und die Torgauer mussten eine 2:6 Heimniederlage hinnehmen. Aufgrund der Heimniederlage mussten die Torgauer die Tabellenführung an Geringswalde abgeben.