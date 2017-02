Tafeldienst im Torgauer Museum

Torgau. Farbtupfer für Farbtupfer, Schicht für Schicht und ja die Pausen nicht vergessen! Wenn Jörg Kessel zur Arbeit anrückt, geht alles ganz gemächlich. Und das Beste daran ist, dass sich niemand an der Langsamkeit stört.

Doch so ruhig Kessel auch wirkt, so konzentriert hält und führt er den Pinsel. Ein Ruckeln, ein Klecksen, ein versehentliches Absetzen wäre in diesem Augenblick fatal. Ja, auch Langsamkeit kann mächtig anstrengen, obgleich das Tagespensum diesmal nur wenige Zentimeter ausmacht.

Diplom-Restaurator Jörg Kessel aus Kleinkagen hat sich in dieser Woche erneut eines Patienten im Stadt- und Kulturgeschichtlichen Museum Torgau angenommen. Es handelt sich um einen Teil eines Altars zum Marienleben, der sich ursprünglich in der Torgauer Franziskanerkirche (die heutige Aula des Johann-Walter-Gymnasiums) befand. Höchstwahrscheinlich bestand dieser nach Angabe des Museums aus acht Holzreliefs sowie bemalten Tafeln, die Szenen aus dem Leben von Maria darstellen. Die Einzelheiten seien jedoch nicht mehr nachvollziehbar. Zwei der Reliefs hängen im Museum in der Großen Stube über der Vitrine. Sie dürften einst die aufgeklappte Feiertagsseite gebildet haben.

Die nun restaurierte Tafel zeigt „Christus im Tempel“. Das Tafelgemälde auf Lindenholz stammt wohl aus der Zeit Anfang des 16. Jahrhunderts und wies seit langem schon eine störende, helle Fehlstelle in einem dunkelgrünen Gewand im unteren Teil auf. Kessel arbeitet seit Jahren immer wieder mal für das Torgauer Museum. So hat er beispielsweise 2014 das Gemälde „Hof von Schloss Hartenfels“ restauriert. Und auch hier gab es eine Fehlstelle – eine äußerst markante noch dazu.

Auf jenem Hochzeitsbild des Torgauer Kunstmalers und Bildhauers Albert Conrad aus dem Jahr 1876 fehlte nämlich das Wichtigste: das Brautpaar. Das ging nun wirklich nicht. Jenes Ölgemälde zeigt eine historisierende Szene, in der eine Gruppe von Menschen, darunter Braut und Bräutigam, in festlicher Kleidung vor dem berühmten Wendelstein steht. Es wird vermutet, dass auf dem Bild die Hochzeit von Landgraf Georg II. von Hessen-Darmstadt mit Sophie Eleonore von Sachsen im Jahr 1627 dargestellt ist. Das Gemälde „Hof von Schloss Hartenfels“ befand sich ursprünglich im Torgauer Rathaus, wurde jedoch bei dessen Sanierung in den 1970er Jahren stark beschädigt. 40 Jahre lang blieb es daher im Magazin verborgen.

Hintergrund zur restaurierten Tafel:

Nach jüdischem Glauben sind alle erstgeborenen Kinder Eigentum Jahwes (Name des Gottes Israels). Sie wurden vierzig Tage nach ihrer Geburt dem Herrn im Tempel dargebracht und durch ein Opfer vom Tempeldienst befreit; so auch Jesus. Bei diesem Ereignis erkennen der greise Priester Simeon und die alte Prophetin Hanna Jesus als den verheißenen Erlöser und preisen ihn.