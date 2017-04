Taxifahrer darf nach Unfall weiterarbeiten

Torgau. Taxifahrer Ulf S. (Name von der Redaktion geändert) musste sich vor dem Amtsgericht Torgau wegen Körperverletzung verantworten. Er war in Einspruch gegen einen Strafbefehl in Höhe von 30 Tagessätzen zu je 23 Euro gegangen, gleichbedeutend mit einem Betrag von 690 Euro.

Der Angeklagte aus einem Dorf bei Oschatz hatte am 25. Oktober vorigen Jahres gegen 15 Uhr auf einer Kreuzung der Umgebungsstraße zwischen Mügeln und Naundorf mit seinem privaten Pkw den aus Mügeln kommenden Ford Focus der Familie M. (Name von der Redaktion geändert) gerammt, weil er die Vorfahrt missachtete. Dabei wurden die drei Insassen des Fords verletzt. Die Fahrerin und ihr Ehemann erlitten zwar keine lebensgefährlichen Verletzungen, wurden jedoch in Folge dieses Unfalls für jeweils vier Wochen krank geschrieben. Ein Kleinkind auf dem Rücksitz kam ebenfalls mit leichten Verletzungen davon. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Der Angeklagte widersprach dem Vorwurf, dass Stoppschild ignoriert zu haben. „Ich hielt wegen des Stoppschilds, dann überquerte ich das Bahngleis vor der Hauptstrasse. Anschließend musste ich anhalten, ließ zwei Pkws auf dieser Vorfahrtstraße durch und fuhr danach geradeaus los. Ich übersah dabei allerdings das Auto der Geschädigten, das von rechts kam.“ Ulf S. wies indes darauf hin, dass die Kreuzung, auf der es zum Crash kam, aufgrund einiger Leitplanken schwer einzusehen sei, weil die vorfahrtsberechtigten Fahrzeuge aus einer Kurve der Hauptstraße auftauchten.

Was das geschädigte Ehepaar in der Befragung nach dem Unfall durch die Polizei bestätigte. Der Mann als Fahrer des Fords hatte das Auto von Ulf S. nicht gesehen. Seine Beifahrerin habe überrascht aufgeschrien, als sie den Pkw aus der Nebenstraße auf sich zu kommen sah. Zur Unfallzeit sei es aus Sicht von Ulf S. zwar hell, allerdings auch etwas diesig gewesen, was die Sicht beeinträchtigt haben könnte. Zudem war der Ford mausgrau, also nicht gerade mit einer auffälligen Farbe versehen.



Aufgrund der Umstände und der Tatsache, dass sein Mandant nicht vorbestraft war, stellte der Rechtsanwalt den Antrag, das Verfahren gegen Zahlung einer Auflage durch den Unfallverursacher in Höhe von 500 Euro einzustellen. Grund dafür sei, dass der Strafbefehl auch ein Fahrverbot von einem Monat für den Angeklagten enthielt. Was für ihn ein unlösbares Problem bedeuten würde. Denn das Ehepaar hat neben zwei Söhnen (23 und 17 Jahre) zwei pflegebedürftige Kinder im Alter von zwei und drei Jahren angenommen, die nur mit Hilfe eines Pkws entsprechend ihrer Behinderungen zu betreuen sind.

Die Frau von Ulf S. besitzt jedoch keinen Führerschein. Zudem hat die Chefin des Taxi-Unternehmens dem Angeklagten mitgeteilt, dass sie ihn entlassen müsse, wenn er ein Fahrverbot bekommt. Ein entsprechendes Schriftstück legte Ulf S. dem Gericht vor. Der Richter lehnte den Antrag des Rechtsanwaltes ab. Begründung: „Es sind immerhin drei Personen bei diesem Unfall erheblich verletzt worden, den der Angeklagte verursachte.“

Der Unfallverursacher schilderte indes seine schwierige wirtschaftliche Lage. Er erhält als Vollzeitbeschäftigter nach eigenen Angaben einen Nettolohn von 830 Euro, seine Frau ist Hartz-4-Empfängerin. Für die angenommenen Kleinkinder bekommt die Familie vom Staat insgesamt 1500 Euro. Zudem lebt der eigene 17-Jährige Sohn als Lehrling noch zu Hause. Die drohende Arbeitslosigkeit des Vaters aufgrund des Fahrverbots hätte für die Familie schlimme Folgen.

Der Staatsanwalt bezeichnete die Straftat von Ulf S. als „Augenblicksversagen“. Er beantragte für die „fahrlässige Körperverletzung“ in drei Fällen eine Geldstrafe in Höhe von 40 Tagessätzen zu je 23 Euro, gleichbedeutend mit einem Betrag von 920 Euro. Das Fahrverbot bräuchte aus seiner Sicht nicht bestehen bleiben. Der Rechtsanwalt bestätigte den Antrag.

Der Richter verurteilte den Angeklagten wegen fahrlässiger Körperverletzung in drei tateinheitlichen Fällen zu einer Gesamtstrafe von 40 Tagessätzen zu je 20 Euro, gleichbedeutend mit 800 Euro. Ein Fahrverbot müsse nicht ausgesprochen werden. Allerdings hat der Angeklagte die Kosten des Verfahrens tragen.

Der Richter begründete das Urteil damit, dass der Familienvater nicht vorbestraft ist. Auch im Flensburger Verkehrsregister sei er nicht einmal mit einem Punkt vertreten. Immerhin ist er seit 1990 in Besitz des Lkw-Führerscheins.

„Damit haben sie nachgewiesen, dass sie andere Verkehrsteilenehmer nicht gefährden.“ Trotzdem habe der Angeklagte an einer möglicherweise unübersichtlichen Stelle oder aufgrund schlechter Sicht gegen die Beachtung der Vorfahrtspflicht verstoßen. Positiv wertete der Richter das Geständnis des Angeklagten. Ulf S. nahm das Urteil ohne zu zögern an.