Tempel klagt: "Das geht eindeutig gegen die Vereine"

Schildau. Das nächste Kapitel im Streit um die Biertischgarnituren aus dem Schildauer Bauhof ist eröffnet. Nachdem Bauhof-Chef Sebastian Richter im letzten Stadtrat von vier Leuten und vier Tagen sprach, die durch den Transport der Bierbänke für das Schildbergfest benötigt werden (TZ berichtete), reagierte der Vorsitzende des organisierenden TSV Schildau, Uwe Tempel, mit Unverständnis. Zur nächsten Ratsitzung am Mittwoch will er selbst vor Ort sein, um das Thema nochmal anzubringen, in der TZ äußert er sich schon jetzt.

TZ: Herr Tempel, was genau bringt Sie so in Rage?

U. Tempel: Ich bin einfach nur empört über die Aussagen des Bauhof-Chefs. Ich habe Herrn Richter noch nie oben am Schildberg gesehen. So lange ist er ja auch noch nicht im Amt, aber vielleicht sollte er einfach mal seine Mitarbeiter fragen.

Wie groß ist denn der tatsächliche Aufwand, wenn seine Angaben nicht stimmen?

Am Freitag werden die Bänke von zwei Mitarbeitern zum Turm gebracht, dort lagern wir sie ein. Zwei Fahrten sind dazu notwendig. Summa summarum sind das vielleicht zwei Stunden. Das gleiche dann noch mal auf der Rücktour. Und damit hat sich der Aufwand dann erledigt. Es ist ja nicht so, dass neue Garnituren angeschafft oder die alten repariert werden, was dann tatsächlich aufwendig wäre.

Fühlen Sie sich jetzt benachteiligt?

Was heißt, benachteiligt? Solche Aussagen ärgern mich einfach. Denn aufgrund dieser Informationen haben die Stadträte ja entschieden, dass der Bauhof diese Aufgaben in Zukunft nicht mehr übernehmen soll. Aufgrund von Falschaussagen. Denn das ist eine glatte Lüge. Und obendrein wurde dann ja noch der Einwurf, zuerst mit Vereinsvertretern zu sprechen, abgeschmettert. Das geht alles eindeutig gegen die Vereine.

Wie steht es jetzt um die Zukunft des Schildbergfestes?

An den Bänken soll es nicht scheitern. Ich hab kein Problem damit, die Bänke selbst heranzuschaffen. Ich organisiere das Fest jetzt schon seit zehn Jahren. Irgendwie packen wir das auch noch. Aber es gibt immer weniger Unterstützung von Seiten der Stadt. Und das ist kein gutes Zeichen in die Richtung aller Vereine von Schildau. Das zeigt auch irgendwie die Wertschätzung.