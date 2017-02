Teures Stollenstück

Torgau. Es war wohl das teuerste Stück Stolle, das Bäckergeselle David Fuchs je verputzt hat. Stolze 50 Euro hatte der Geselle der Croissanterie Frieder Francke im Dezember für das Stückchen berappt, das er – welch Ironie – auch noch selbst gebacken hatte. Selbst Frieder Francke war ob der Großzügigkeit während des Anschnitts des Riesenbackwerks zum Weihnachtsmarkt überrascht.



Doch ganz so freiwillig, wie es schien, ließ David Fuchs den „Fuffi“ dann doch nicht rüberwachsen. Wie Francke vor wenigen Tagen bei der symbolischen Scheckübergabe an die Bärenstiftung im Kreisi verriet, hatte Töchterchen Annika nämlich einen großen Anteil daran. Die war mit David Fuchs nämlich eine Wette eingegangen. Und dabei ging es nicht um Stolle sondern um Pfannkuchen. David Fuchs hatte mit der Juniorchefin gewettet, dass er 30 von den gefüllten Leckereien am 11.11. verdrücken könne. Nach 20 war jedoch Schluss. Nichts ging mehr und David Fuchs musste seinen Wetteinsatz beim späteren Stollenanschnitt einlösen. Revanche soll es übrigens zum Rosenmontag geben.