Thermometer zeigte minus 21 Grad Celsius

Nordsachsen. Die Region bibberte im Januar 1997. Und zwar gewaltig. Temperaturen von bis zu minus 21 Grad Celsius wurden registriert. Zu viel für so manche Leitung, wie das Neue Torgauer Kreisblatt (NTK) vor 20 Jahren berichtete. In Puschwitz bei Belgern blieben Häuser ohne Wasser, in Wörblitz drückte der Frost einen Hydranten aus der Leitung. Mitarbeiter des Zweckverbands versorgten die Betroffenen mit Wasser. Im Beilroder Gemeindeamt hatte sich indes die Heizung verabschiedet. Große Probleme bereiteten zudem eingefrorene Wasseruhren. Klempnermeister Heiner Nicolaus aus Beilrode empfiel: „Die Hausbesitzer sollten gerade jetzt die Heizung häufiger kontrollieren und aufpassen, dass die Wasseruhren nicht einfrieren.“

Überfüllt waren Anfang des Jahres 1997 auch die Autowerkstätten im Landkreis. Die Extremkälte hatte den Batterien der Autos zu schaffen gemacht. „Die meisten hatten einfach eine schwache Batterie, sodass wir ständig unterwegs waren“, resümierte dazumal Willi Mühlner, Werkstattmeister der Firma Glaubrecht. Sein Team hatte vor 20 Jahren ständig Betroffene abzuschleppen. Immerhin, erfreuliche Nachrichten gingen derweil seitens des Rettungsdienstes ein: Die Helfer mussten nicht öfter ausrücken als sonst. „Die Bürger haben sich an die Kälte gewöhnt. Übergangszeiten wirken sich viel schlimmer auf Herz und Kreislauf aus“, informierte der damalige Chef der Rettungsleitstelle Torgau-Delitzsch, Dieter Geißler.