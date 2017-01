Torefestival hatte keinen Sieger

Mit einem zehn Spieler umfassenden Kader traten die Elbestädter am späten Samstagnachmittag – 20 Uhr – in Leipzig an. Das Hinspiel konnte der VfB deutlich für sich entscheiden und wollte nun auch auswärts punkten. Die Torgauer starteten hoch konzentriert und gingen sofort mit 2:1 in Führung. Der SC DHfK benötigte einige Minuten um in die Partie zu kommen.

Die Torgauer bauten ihre Führung durch gute Spielzüge auf drei Tore aus (5:2/8:2). Nach einer Auszeit der Heimsieben kam diese besser ins Spiel und kam bis auf ein Tor heran. Es entwickelte sich ein sehr flottes Spiel, in dem die Tore im Sekundentakt fielen. Die Abwehrreihen auf beiden Seiten waren geradezu löchrig, wie ein Schweizer Käse. Der VfB-Trainer ärgerte sich darüber, denn mit etwas mehr Konzentration wäre eine höhere Pausenführung möglich gewesen. So wurden mit einer Zwei-Tore-Führung der Gäste die Seiten getauscht.

Im zweiten Abschnitt wollten die Elbestädter den Sack endlich zumachen. Mit einer schnellen zweiten Welle bauten Nicolaus, Becker und Co. ihre Führung bis auf fünf Tore aus (24:20/28:23), aber ab der 45. Minute wurden sie wieder nachlässig. Die Leipziger kämpften sich in zwei Überzahlsituationen wieder auf zwei Treffer heran (31:29/33:31), somit war die Partie wieder offen und es war noch genügend Zeit. Fünf Minuten vor Ende markierte Robert Busch mit einem sehenswerten Treffer das 37:35 für den VfB. Die Torgauer fühlten sich wohl zu sicher und ließen in den letzten Minuten mehrere hundertprozentige Torchancen aus. Die DHfK-Spieler, die sich nie aufgaben, witterten Morgenluft und markierten zwei Treffer in Folge. Damit Ausgleich!

20 Sekunden vor der Schlusssirene erzielten die Hausherren durch einen verwandelten Freiwurf die Führung. Die Torgauer befürchteten schon das Schlimmste! Doch in den verbleibenden Sekunden nahm man beim VfB den Torhüter heraus und konnte durch die Überzahl in der letzten Sekunde Robert Busch frei spielen. Er behielt Gott sei Dank einen kühlen Kopf und markierte mit dem Abpfiff den Ausgleich zum 38:38.

Letztlich ein leistungsgerechtes Unentschieden, weil die VfB-Recken es verpassten, sich in den ersten 45 Minuten eine deutlichere Führung heraus zuspielen.

Torgau: M. Borisch, R. Nicolaus (7), P. Ritz (3), R. Busch (4), A. Becker (9/5), H. Schulze (6), C. Kanitz (2), A. Deutrich (1), M. Pfeiffer (5), M. Leisner (1); Siebenmeter: 4/4:5/5; 2-Minuten-Strafen: 2:3