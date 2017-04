Torgau baut sich ein Sonnensystem

Torgau. Mit der Neugestaltung des Spielplatzes in der Straße Unter den Linden greift Torgau nicht unbedingt nach den Sternen sondern eher zu den Planeten des Sonnensystems:

Am Montagabend stellte die Berliner Landschaftsarchitektin Katharina Baumgart den Stadträten ihre Überlegungen für das schlauchförmige Areal an der Stadtmauer vor. Dieses soll neben einem Areal für 3- bis 6-Jährige auch eines für 6- bis 12-Jährige sowie eine Ballspielwiese umfassen. Kostenpunkt: 200 000 Euro. Die Planeten sollten entsprechend durch große Kugeln symbolisiert werden. Auch Kletter- und Schaukelmöglichkeiten soll es geben. Selbst ein Trampolin ist im Gespräch. Was konkret alles möglich ist, wird man angesichts von Ausschreibungen allerdings abwarten müssen.

Ausführliches zu der angedachten Gestaltung folgt.