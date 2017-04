Torgau erinnert an historischen Handschlag an der Elbe

Dienstag, 25. April 2017

von unserem Redakteur Christian Wendt

Torgau. Auch wenn es gestellt war, dieses Foto ging um die Welt: Es zeigt die Begegnung der Alliierten an der Elbe bei Torgau im April 1945. Am heutigen Dienstag erinnert die Große Kreisstadt Torgau mit einer Kranzniederlegung am Denkmal der Begegnung um 16 Uhr an den historischen Handschlag.