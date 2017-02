Torgauer CDU-Vorstand tritt mehrheitlich zurück

Torgau. Bereits die Überschrift der verfassten Pressemitteilung hatte es in sich. „Basisdemokratie ist keine Einbahnstraße“ heißt es in dem eineinhalb DIN A4 Seiten langen Schriftstück, das grundsätzliche Bedenken und Entwicklungen zwischen CDU-Basis (Stadtverband) und kommunalen CDU-Mandatsträgern (Stadtratsfraktion) benennt.



In dieser heißt es wörtlich: „Basisdemokratie lebt von offener Kommunikation, Transparenz, Zusammenarbeit und Miteinander. Die Mehrheit des Vorstandes des CDU-Stadtverbandes sieht diese wichtigen Voraussetzungen für eine sinnvolle und sachgerechte Basisarbeit in Torgau nicht mehr gegeben. Die fehlende Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen Stadtverband und CDU-Mandatsträgern führten zu dem Entschluss von vier Vorstandsmitgliedern, ihr Amt mit sofortiger Wirkung niederzulegen.



Die Versuche des Vorstandes, Möglichkeiten einer Zusammenarbeit für gemeinsames kommunalpolitisches Engagement zu finden, wurden von Seiten der Mandatsträger als nicht notwendig abgelehnt. So kann Basisdemokratie einer Partei nicht funktionieren.



Es reicht keinesfalls aus, Mitglieder erst am Ende eines Entscheidungsprozesses zu beteiligen. Vielmehr braucht es eine rechtzeitige Einbeziehung in die Entwicklung von Entscheidungen, damit die Mitglieder überhaupt in der Lage sind, sich zu beteiligen und sachgerecht zu entscheiden. Ein Selbstverständnis des Torgauer CDU-Stadtverband-Vorstandes war es bisher, die Vermittlung von Entscheidungsprozessen auf kommunal-, landes- und bundespoli-

tischer Ebene an die Mitglieder zu initiieren. Dazu dienten die monatlichen Mitgliederversammlungen in unterschiedlichsten Formaten, die ein Zusammentreffen und Gespräche untereinander ermöglichten. Mit durchschnittlich 20 Teilnehmern wurden diese Information- und Gesprächsangebote von den Mitgliedern, leider nicht von den Mandatsträgern, rege genutzt. Auf diese Weise erfolgte eine engagierte Beteiligung und Einbeziehung der Basis. Im Übrigen wurde die bisherige Arbeit des Torgauer Stadtverbandes bereits durch den sächsischen Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich (CDU) als beispielgebende Basisarbeit innerhalb der sächsischen CDU hervorgehoben.



Inzwischen hat sich die Situation soweit zugespitzt, dass sich die Vorstandsmitglieder Cordula Jahn, Torsten Alf, Sven Thielemann und Gabriele Beyler nicht mehr in der Lage sehen, eine sinnvolle und engagierte Arbeit zu leisten. Der fehlende Informationsaustausch mit CDU- Mandatsträgern macht eine Vermittlung kommunalpolitischer Entscheidungen und Entwicklungen unmöglich. Eine transparente Kommunalpolitik sieht anders aus! Stadtverband und Mandatsträger haben eigentlich die Aufgabe, politische Themen zusammenzuführen und mit einer Stimme zu sprechen. Diese erforderlichen demokratischen Strukturen sind innerhalb der Torgauer CDU nicht mehr gegeben.



Die Vorstandsmitglieder Cordula Jahn, Torsten Alf, Sven Thielemann und Gabriele Beyler wollen mit ihrem Rücktritt ein deutliches Zeichen setzen und bitten die Mitglieder des Stadtverbandes um Verständnis. Sie versichern gleichzeitig, dass sie sich auch weiterhin im Sinne der CDU auf parteipolitischer Ebene für die Stadt engagieren werden. So soll beispielsweise ein monatlicher CDU-Stammtisch als mögliches Gesprächsangebot initiiert werden.“ Das „Abrechnungsschreiben endet mit einem klaren Appell an die Mitglieder der Stadtratsfraktion: „Alle Mandatsträger sollten sich bewusst sein, dass sie durch ihre Wähler und damit von der Basis beauftragt wurden. Sie haben einen Wählerauftrag, der auf die Einbeziehung, Beteiligung, Mitnahme und Achtung der Wähler basiert. Basisdemokratie in einer Partei ist und bleibt eine große Kommunikationsaufgabe, um die Mitglieder für eine aktive Politik vor Ort zu gewinnen und sie durch Ehrlichkeit und Transparenz in ihrem Engagement zu unterstützen.“