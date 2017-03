Freitag, 3. März 2017

von unserem Sportredakteur Thomas Manthey

• Am Sonnabend empfing die 1. Seniorenmannschaft des SSV Torgau als Tabellenführer zum Spitzenspiel der Saison den Tabellenzweiten aus Engelsdorf. Durch den Sieg wurde der Wiederaufstieg besiegelt!

• Nachwuchshandballer des VfB Torgau nahmen am Trainingscamp des SC DHfK in Leipzig teil

• In der Kegel-Kreisklasse kämpften die Mannschaften der Staffel 2 im vorletzten Punktspiel noch um wichtige Punkte

• Vorschau auf das Sportwochenende