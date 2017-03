Torgauer Opferhilfe will noch mehr in die Öffentlichkeit

Torgau . Ein neues Gesicht und große Pläne in der Torgauer Beratungsstelle der Opferhilfe Sachsen. Was genau Elisabeth Paul, die seit diesem Jahr die Stelle neu besetzt, vorhat und wo ihrer Meinung nach momentan noch die Probleme liegen, hat die Torgauer Zeitung im Gespräch herausgefunden:

Seit Januar ist die Stelle nun jedoch wieder besetzt und eine neues Gesicht hat sich in den Räumlichkeiten in der Holzweißigstraße 30 eingefunden.

Elisabeth Paul hat sich für ihre realtiv kurze Amtszeit einiges vorgenommen. Lediglich bis August wird sie die Torgauer Beratungsstellebesetzen, dann übernimmt wieder ihre Vorgängerin Bannert-Nagel. In dieser Zeit möchte sie die Kunde der Opferberatung noch weiter in die Welt hinaustragen, sich vernetzen und die Hemmschwelle der Bevölkerung senken, sodass diese öfter auf die Hilfe der Beratung zurückgreift.

„Wir hatten im vergangenen Jahr hier in Torgau gerade einmal 43 Leute, die bei uns Hilfe gesucht haben. Das ist nicht gerade viel“, erzählt Elisabeth Paul. Dies sei zum einen auf die lange nicht besetzte Beratungsstelle zurückzuführen, habe jedoch auch mit der fehlenden Bekanntheit der Stelle sowie den großen Hemmungen der Betroffenen zu tun. „Doch seit diesem Jahr ist es wieder deutlich mehr geworden.“

An die Opferhilfe Sachsen kann sich eigentlich jeder wenden, der einmal mit einer Straftat in Kontakt gekommen ist, klärt Beraterin Paul auf.

Nicht nur Opfer, sondern auch Zeugen oder Angehörige sind willkommen. „Am meisten werden wir eigentlich wegen Gewalttaten oder auch sexuellen Übergriffen kontaktiert. Darunter sind dann im Schnitt zwei Drittel Frauen und ein Drittel Männer.“ Nur Jugendliche seien sehr selten dabei. Gerade dort sei das Schamgefühl wohl einfach so hoch, dass die meisten einfach auf die Hilfeleistung verzichteten.

Zweimal im Monat stehen die Türen der Torgauer Beratungsstelle für ein paar Stunden offen. Jeden ersten und dritten Mittwoch des Monats von 10 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr steht Elisabeth Paul allen Betroffenen mit Rat und Tat zur Seite und leistet dort Seelsorge, füllt Anträge aus oder bespricht ganz sachlich das Vorgehen innerhalb eines Prozesses. „Telefonisch sind wir natürlich jederzeit erreichbar und nach Absprache kann auch außerhalb der normalen Sprechzeiten ein Termin mit uns ausgemacht werden.

Hierfür haben wir auch eine neue Nummer, die 03421 1861165. Und ab dem Sommer ist dann auch die persönliche Beratung wieder öfter verfügbar.“ Im Herbst soll außerdem noch das zehnjährige Bestehen der Torgauer Beratungsstelle gefeiert werden. In welchem Umfang dies jedoch geschehen soll, wollte Elisabeth Paul jedoch noch nicht verraten.