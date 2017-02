Torgauer Rathaus ab März mit neuer Struktur

Einen entsprechenden Beschluss fasste der Torgauer Stadtrat in der vergangenen Woche mehrheitlich. Eine auf drei Säulen basierende Verwaltung wird somit auf zwei Säulen zusammengestutzt. Ziel sei die Schaffung einer modernen, zukunftsfähigen Verwaltungsstruktur, heißt es in der entsprechenden Beschlussvorlage.



Wichtigstes Merkmal der Neuorganisation ist der Umstand, dass die Wirtschaftsförderung als „Aufgabe von übergeordneter und strategischer Bedeutung“ künftig direkt der Oberbürgermeisterin unterstellt sein wird. Genau jener Umstand führte während der Stadtratssitzung jedoch zu einem kurzen Abgleiten ins Paragrafendickicht. Immerhin greift die neue Struktur ganz nebenbei in den bisherigen Geschäftsbereich der Beigeordneten Dr. Ina Kirchhöfer ein. Und genau dies könne nach Ansicht von LINKE-Fraktionschef Eberhard Sehrt nur mit einer zwei Drittel Mehrheit im Rat erfolgen. Doch diese Argumentation teilt die Verwaltung nicht. Nach Angabe von Pressesprecher René Fischer geht man davon aus, dass der zustande gekommene Beschluss Bestand hat – eine Sichtweise, die auch vom Landratsamt geteilt wird.



CDU-Mann Konrad Theobald begrüßte das Konzept, das auf der Arbeit der B&P Gesellschaft für kommunale Beratung aus Dresden basiert. Die neue Struktur biete nun die Grundlage für ein Personalentwicklungskonzept, das nach Angabe der Oberbürgermeisterin noch in diesem Jahr auf dem Tisch liegen könnte. Kernaussage: Trotz eines 20-prozentigen Personalabbaus soll kein Mitarbeiter entlassen werden. Der Abbau werde sozialverträglich erfolgen. Soll heißen, dass freigewordene Stellen nicht automatisch wieder besetzt werden.



Ob sie als Oberbürgermeisterin nicht schon genug zu tun habe? Nun auch noch die Wirtschaftsförderung? LINKE-Stadträtin Janet Kamberg wollte es ganz genau von Romina Barth wissen. Die Angesprochene verwies indes auf eine ohnehin schon gute Zusammenarbeit mit jenem Bereich.



Nach Ansicht von Heiko Trinks (SPD) sollte man mit der vorgelegten Strukturreform warten, bis das Personalentwicklungskonzept vorliege. Trinks bezeichnete die schnellerarbeitete Beschlussvorlage trotz einer fundierten Vorstellung im Januar als unreif. Im Gegensatz dazu sprach CDU-Vertreter Sven Kaminski von einem Schritt, den er sich bereits vor fünf oder sechs Jahren gewünscht habe. Auch Axel Klobe (Fraktionschef Freie Wähler) begrüßte die neue Struktur.