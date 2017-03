Torgauer Stadtbibliothek zieht 2016er Bilanz

Torgau. Während die Lesehungrigen der Republik „Harry Potter und das verwunschene Kind“ zum Jahresbestseller 2016 haben werden lassen, griff Claudia Eilenberger lieber in ein anderes Bücherregel: Die Leiterin der Torgauer Stadtbibliothek, die selbst ein begeisterter Hörbuch-Fan ist, fand den Titel „Oma lässt grüßen und sagt, es tut ihr leid“ von Fredrik Backman am interessantesten.



Was? Von dem Titel haben Sie noch nichts gehört? Wenn die siebenjährige Elsa mit ihrer Oma zusammen ist, ist alles gut. Oma beschützt das Mädchen vor allem und bringt ihm bei, dass es gut ist, anders zu sein, und dass man sich nicht unterkriegen lässt. „Ein sehr einfühlsames, melancholisches und zugleich ungeheuer komisches Buch, voll mit überraschenden Wendungen“, findet Eilenberger, die zufrieden auf ein insgesamt sehr ereignisreiches Bibliotheksjahr zurückblickt. Mehr als 35 000 Besucher zählte das Haus im Jahre 2016. Die Statistik weist zudem fast 1500 aktive Nutzer und knapp 73 000 Ausleihen aus.



„Ein Schwerpunkt unserer Bibliotheksarbeit ist nach wie vor, Kinder für Bücher und Geschichten zu begeistern und deren Lese- und Medienkompetenz zu stärken“, sagt die Einrichtungsleiterin. Das versuche man durch ein attraktives Medienangebot, aber auch durch eigene Veranstaltungen und die Teilnahme an verschiedenen Leseförderprojekten. So war die Bibliothek beispielsweise drei Jahre lang Partner von „Lesestart – drei Meilensteine für das Lesen“ und konnte in dieser Zeit 600 kostenlose Lesestartsets an Eltern verteilen, damit diese dann daheim ihren Kinder Spaß am Geschichtenlesen vermitteln. Auch wenn dieses Projekt jetzt ausgelaufen ist, liegen noch immer Sets zum Abholen bereit.



Als Erfolg verbuchte Eilenberger die sehr beliebte und erfolgreiche Ferienaktion für Schüler „Der Buchsommer Sachsen“, die im vergangenen Jahr ihr 5-jähriges Jubiläum feierte. „Für alle Interessierten können wir jetzt schon sagen, dass es auch in diesem Jahr wieder einen Buchsommer in Torgau geben wird“, blickt Eilenberger voraus.

Weitere Höhepunkte in der Stadtbibliothek waren die Lesungen mit der bekannten Jugendbuchautorin Antje Babendererde, gefördert vom Verein „Friedrich-Bödecker-Kreis“, und mit der erfolgreichen Kindersachbuchautorin Maja Nielsen, die im Rahmen des Projektes „Kilian – Kinderliteratur anders“ in Torgau begrüßt werden konnte.



Die bewährten Angebote wie Bibliothekseinführungen, Bilderbuchkino im Märchenkeller oder einfach nur eine Stöberstunde mit Vorlesen, um den Kindern den Ort Bibliothek näherzubringen, wurden regelmäßig von den Schulen und Kindertagesstätten genutzt. Allein durch diese Veranstaltungen haben mehr als 1000 Jungen und Mädchen die Bibliothek kennengelernt. Veranstaltungsmäßig lag man 2016 zahlen- sowie qualitätsmäßig auf hohem Niveau: 81 Events mit insgesamt 1900 Teilnehmern stehen hier zu Buche. Unter anderem gab‘s in Kooperation mit der sächsischen Landeszentrale für politische Bildung das Kabarett „Heiße Liebesgrüße aus dem Osten“ mit Steffen Mohr und Anne Mertelsmann zu sehen.



Gut besucht war auch die Buchpremiere „Des Mörders Barthaar“ mit Kriminalkommisar Hartmut Zerche und Verleger Frank Schumann. Das Buch dreht sich um den Doppelmord von Antje und Sandy im Jahre 1994. Geschildert wird darin die aufwendige Polizeiarbeit.