Torgauer Tüten-Tausch-Tag

Torgau. Ein wenig schleppend begann der gestrige Tüten-Tausch-Tag der Torgauer Verbraucherzentrale im PEP. André Fritzsche musste noch dazu peinlichst darauf acht geben, dass sein Stand die Grußkärtchen eines Ladens nicht verdeckte. Also lieber noch mal mit dem Mini-Stand ein paar zusätzliche Zentimeter in Richtung Unterwäsche-Schaufester gerückt und schon konnte es losgehen.



Rita und Hans-Joachim Neugebauer aus Mehderitzsch tauschten als erste eine mitgebrachte Plastiktüte gegen einen Stoffbeutel mit Verbraucherschutz-Logo. Rita Neugebauer: „Wir sehen eigentlich zu, dass wir keine Plastiktüten daheim sammeln.“ Doch manchmal könne man diese einfach nicht vermeiden. Umso besser, dass die Verbraucherzentrale gestern mit der Aktion daherkam. Diese bot zudem die Möglichkeit der Stimmabgabe für den „Prellbock“ 2017. Zuletzt hatte die MGN GmbH aus Dresden den Negativpreis der Verbraucherzentrale Sachsen verliehen bekommen.



Begründung der Verbraucherschützer: Die Firma zocke insbesondere ältere Menschen in vielen Teilen von Sachsen durch eine schamlose Kaltakquise am Telefon ab und verstoße damit gegen eine Vielzahl von Verbraucherschutzvorschriften. Dabei sei fraglich, welchen gesundheitlichen Nutzen die angepriesenen Nahrungsergänzungsmittel „Gesund + Fit Vitalkapseln“ haben.