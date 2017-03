Torgauer THW feiert 25-jähriges Bestehen

Torgau. Immer dort zur Stelle, wo es gerade gebraucht wird. Und das seit 25 Jahren. Der Ortsverband Torgau des Technischen Hilfwerks feiert in diesem Jahr sein Jubiläum und kann auf ein mehr als erfolgreiches Vierteljahrhundert zurückblicken. Im Rahmen dieses ganz besonderen Ereignisses hat sich die Torgauer Zeitung mit Hannelore Herfurth, der Leiterin des Ortsverbandes Torgau, zusammengesetzt und einige Blicke in die Chronik die jüngste Vergangenheit sowie die nächsten 25 Jahre geworfen ...



Gegründet wurde das Technische Hilfswerk im Bereich Torgau am 10. Mai 1992. Damals noch in Beckwitz ansässig, war es der insgesamt sechste Ortsverband in Sachsen. Innerhalb des ersten Jahres wurden die ersten technischen Gerätschaften angeschafft und einige Helfer gewonnen. Am 24. September ging es dann zur ersten Übung des THW Torgau. In dem fiktiven Szenario wurde ein PKW auf dem Bahnhofsgelände von einem Zug erfasst und die Feuerwehr benötigte technische Hilfe. Einen Haufen Ausbildungen, Prüfungen und neue Mitglieder später gründete sich dann im Jahre 2002 die erste Jugendgruppe. Damals noch mit einem Mindestalter von 10 Jahren beschränkt, konnten zehn junge Menschen für die Arbeit des Technischen Hilfswerks begeistert werden und waren somit ein wichtiger Teil des Teams. Im Jahre 2003 kamen dann noch die Rettungshunde der Fachgruppe Ortung hinzu und ergänzten das Torgauer THW. Mit dem 1. Technischen Zug mit der Bergung 1 und 2 sowie den Fachgruppen Wassergefahren und Ortung, hatte sich der Ortsverband spezialisiert, was ihn für den gesamten Freistaat zu einer Bereicherung macht. Und im Jahre 2017 soll sogar noch ein weiteres Aufgabenfeld hinzukommen.



Immer mehr freiwillige Feuerwehren, besonders in den kleineren Gemeinden, haben in der heutigen Zeit einen starken Mitgliedermangel zu beklagen. Gerade in der Jugendarbeit fehlt es einfach an Nachwuchs. Hat das THW, als eine relativ ähnliche Institution auch mit solchen Problemen zu kämpfen? Hannelore Herfurth gibt darauf ein eindeutiges Nein. Von den knapp 100 Helfern sind 20 in der Jugendgruppe. Ab einem Alter von sechs Jahren kann man dort eintreten, dies ist auch das Alter des jüngsten Mitglieds des THW Torgau. „Inzwischen müssen wir sogar fast schon runterschrauben, weil wir einen so großen Zulauf haben. Warum so viele Leute zu uns kommen während die Feuerwehren händeringend nach Nachwuchs suchen, kann ich mir aber auch nicht erklären“, erzählt Herfurth. Laut ihrer Aussage steigt die Bereitschaft der Leute für eine Mitgliedschaft im THW stetig an. Und auch, wenn nicht alle Helfer über eine Einsatzbefähigung verfügen, kann im Ortsverband aktiv mitgeholfen werden.



Und auch nach 25 Jahren herrscht im THW Torgau alles andere als Stillstand. Stets sind die aktiven Helfer darum bemüht, ihren Horizont zu erweitern und ihr Repertoire an Situationen, in denen sie Hilfe leisten können, zu erweitern. So haben es sich zum Beispiel sechs THW-Helfer vorgenommen, eine Ausbildung zum Atemschutzgeräteträger zu machen. Bei dieser stehen sie zwar noch ganz am Anfang, jedoch würde dies die Bergung und deren Aufgaben erweitern,meint auch Hannelore Herfurth. Einer anderen Neuerung gegenüber ist die 60-Jährige jedoch nicht so positiv eingestellt: die Wiedereinführung der so genannten Pieper. „Bislang hat uns die Leitstelle immer über das Telefon kontaktiert. Das war gut, da hatte man dann direkt jemanden an der Strippe und konnte alle Einzelheiten besprechen. Jetzt piepst es nur noch, wenn irgendwas los ist.“



Weitere vierbeinige Unterstützung hat der Ortsverband Torgau im Januar bekommen. Ganze vier Hundebesitzer sind mit ihren Tieren dem Hilfswerk beigetreten, um die Fachgruppe Ortung in Zukunft, nach abgeschlosserer Grundausbildung, tatkräftig zu unterstützen. „Wirklich toll“, sagt Hannelore Herfurth. „Durch den Nachwuchs können unsere drei etwas älteren Hunde nun etwas kürzer treten und sich auf den Ruhestand vorbereiten.“ Diese hatten vor gut einer Woche einen Einsatz in Dresden. Dort sollten sie ein baufälliges Firmengebäude nach Menschen durchsuchen, damit das Erdgeschoss des Hauses aus Sicherheitsgründen zugemauert werden kann. Obwohl dies der erste Einsatz solcher Art für die Hunde war, ging er absolut reibungslos über die Bühne.



Für sein Jubiläumsjahr hat sich der Ortsverband Torgau einiges vorgenommen. Allem voran der Tag der offenen Tür am 22. April. Dieser wird, entgegen aller Tradition, nicht an der Elbe sondern auf dem Gelände des THW stattfinden. Ganz klassisch wird dort der Reservistenverband mit seiner Gulaschkanone auftreten, eine Liveband sorgt für stimmige Musik am Abend und alle interessierten Besucher können sich bei der Technikschau die Ausrüstung und die Fahrzeuge des Torgauer THW ansehen. Außerdem wird die Hundestaffel in einer kleinen Vorführung einen Einblick in ihre Ausbildung geben und wenn dann die Sonne untergegangen ist, wird der Himmel mithilfe eines prachtvollen Feuerwerks erleuchtet.



Am 2. September hat Hannelore Herfurth eine Premiere in ihrem Kalender stehen. Für diesen Tag ist der erste, vom THW Torgau ausgerichtete Wettkampf für Rettungshunde angesetzt. Hierzu werden Staffeln der verschiedensten Organisationen eingeladen, um sich mit der Torgauer Vierbeinern zu messen. „Eigentlich war es nur eine Frage der Zeit“, erklärt Hannelore Herfurth. „Unsere Hundeführer waren schon so oft auf solchen Wettkämpfen und jetzt haben sie dann eben den Entschluss gefasst, einfach mal selbst einen auszurichten.“

Außerdem ist für den August diesen Jahres noch ein Trainigslager für alle Helfer und Jugendgruppe angesetzt. Das Ganze soll in Holzdorf stattfinden, was jedoch genau an Inhalten vorgesehen ist, steht bislang noch nicht fest. Was jedoch bereits feststeht ist der Besuch der Fregatte Sachsen. Diese hatte die THW Jugendgruppe bereits im vergangenen Jahr getroffen, um in gemeinsamer Arbeit ein Floß zu bauen. Dessen Fertigstellung ist zwar für dieses Jahr angesetzt, einen genauen Termin gibt es jedoch noch nicht.