Torgaus Senioren lassen nichts anbrennen

Kegeln. Die 1. Seniorenmannschaft des SSV Torgau empfing am Samstag zum Heimspiel den Tabellensechsten, die Senioren von Turbine Leipzig, auf den Torgauer Bahnen. Die Gäste traten mit leisen Hoffnungen in Torgau an, um beim Gastgeber und Tabellenzweiten für eine Überraschung zu sorgen und beide Punkte zu holen.

Diese Hoffnungen der Gäste machte gleich das starke Starterpaar des SSV Teams zunichte. Im 1. Durchgang wieder mit P. Reichard, der mit der Tagesbestleistung von 442 Holz seinen Gegenspieler gleich 90 Holz abnehmen konnte und D. Ryll, der mit 381 Holz zwar nicht ganz zufrieden war, aber den Vorsprung noch um 12 Holz erhöhte.

Damit konnten im 2. Durchgang W. Haase und K. Günther mit einem Polster von 102 Holz ihr Spiel beginnen. Haase ließ bei guten 409 Holz den Vorsprung weiter anwachsen. Günther verfehlte durch ein unglückliches Abräumspiel mit 396 Holz war knapp die 400-er Marke, holte aber gegen den Besten der Gäste noch 5 Holz heraus. Mit einem sehr komfortablen Vorsprung von 125 Holz konnte Torgaus letzter Starter J. Zimmer im wahrsten Sinne des Wortes beruhigt sein Spiel beginnen, was er bei 369 Holz auch in die Tat umsetzte. Trotz dieser bescheidenen Leistung erhöhte er den Vorsprung seiner Mannschaft auf 147 Holz. Mit diesem klaren Heimsieg rückt das Ziel der Torgauer, der Wiederaufstieg in die Bezirksliga, weiter näher.