Torgaus Verwaltung spricht viele Sprachen

Torgau. Was tun, wenn die Stadt plötzlich Post auf polnisch bekommt? In Torgau gibt es für diese Fälle ein hervorragendes Netzwerk.

Die Stadtverwaltung Torgaus zeigt sich bürgerfreundlich bei sprachlichen Barrieren. Obwohl die Amtsprache, was den offiziellen Schriftverkehr auf allen Gebieten des täglichen Lebens betrifft, Deutsch ist. Dennoch kommt es vor, dass auch im Amtsgeschäft Fremdsprachenkenntnisse von Vorteil sind.

Das erklärt René Fischer (43), seit 1. November dieses Jahres Pressesprecher des Rathauses und Beauftragter von Oberbürgermeisterin Romina Barth, und fügt an: „Da unsere Verwaltung dienstleistungs- und bürgernah arbeitet, wird der Schriftverkehr durch die Rathausbediensteten auch gelesen und bearbeitet, wenn das Anliegen nicht in deutsch vorgetragen wird. Die Antwort wird mit Ausnahmen (englisch) in Deutsch verfasst.“

Fischer erinnert sich an einen Brasilianer, der per Facebook eine Nachricht an die Stadtverwaltung in englischer Sprache schickte. „Wir konnten die Anfrage in Englisch beantworten. Im Normalfall ist das nicht möglich und das kommt auch nicht häufig vor. Dolmetscher zu engagieren, die auch fachspezifische Probleme übersetzen können, wäre zu teuer“, sagt Fischer.

Mit gutem Willen geht vieles. Als hochrangige Geschäftleute einer koreanischen Firma im Rathaus vorstellig wurden, die in Torgau eine Pilzfabrik errichten wollen, stellten beide Seiten entsprechende Dolmetscher. Manchmal bitten die Verantwortlichen des Rathauses auch die Botschaften der entsprechenden Länder um Hilfe.

Fischer berichtet zudem von Torgauer Bürgern, die der Stadtverwaltung helfen. „Aufgrund der Hilfsbereitschaft dieser Leute brauchen wir nur selten Dolmetscher.“ Dazu zählt Horst R., der seinen Namen nicht genannt haben möchte. Der 65-Jährige eignete sich die polnische Sprache aus dienstlichen Gründen bereits zu DDR-Zeiten an. Er spricht sie nicht nur, sondern kann in dieser komplizierten Fremdsprache auch Schriftstücke verfassen. Der Rentner besitzt sogar einen sogenannten „Sprachkundigen-Abschluss“. Auf seine Hilfe kann die Stadtverwaltung auch bei den Kontakten der polnischen Partnerstadt Striegau (Strzegom) zählen.

Auf die Hilfe von Sprachkundigen greift das Standesamt ebenso zurück. „Das kann bei Flüchtlingen passieren, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind. Diese Ausländer bringen manchmal sogar selbst ihre ehrenamtlichen Betreuer mit, um spezifische Angelegenheiten im Standesamt zu klären. Manchmal verständigt man sich mit Händen und Füßen“, sagt Fischer. Im sozialen Bereich wurde inzwischen durch die Verwaltung ein Bundesfreiwilliger engagiert, der der arabischen Sprache mächtig ist. Er unterstütze so die Integration von Flüchtlingen, könne beim Ausfüllen von Formularen helfen.

Russisch beherrscht Mirko Schmidt. „Ich habe von 1986 bis 1992 in Moskau studiert“, erzählt der Hauptamtsleiter des Rathauses und ergänzt lachend: „Ich habe sogar in russischer Sprache geträumt. Natürlich nicht beim Studieren. Und wenn ich nach einem halben Jahr mal wieder nach Hause kam, hatte ich manchmal sogar Probleme, immer gleich die richtigen deutschen Worte zu finden.“ Briefe in russischer Sprache ins Deutsche zu übersetzen, bedeutet für den 51-Jährigen auch heutzutage kein Problem. „Allerdings muss ich schon mal bei einigen Vokabeln im Wörterbuch nachschauen. Bei fachspezifischen Texten wird es schwieriger. Auch das Übersetzen vom Deutschen ins Russische ist nach so vielen Jahren, wo ich nicht ständig damit zu tun habe, komplizierter.“

Das Problem hat Kerstin Stephan nicht. Sie ist Lehrerin für Französisch und Latein am Torgauer Johann-Walter-Gymnasium und damit täglich mit Fremdsprachen konfrontiert. Wie ihre Kollegen Martina Heinecke (Englisch) und Judith Henke (Russisch, Französisch, Englisch) sowie Peter Schedina (Englisch) hat sie oft hiesigen Firmen und Behörden ehrenamtlich bei Übersetzungen geholfen. „Nicht zu vergessen unser ehemaliger Kollege Herbert Schedina, der bis zu seiner Pensionierung in den verschiedensten Bereichen Übersetzungsarbeit leistete“, ergänzt Martina Heinecke, stellvertretende Direktorin des Gymnasiums.

Kerstin Stephan studierte einst in Paris und Grenoble. Sie verrät, allerdings erst auf Nachfrage, einen ihrer sprachlichen Vorteile: „Wenn ich Französisch spreche oder schreibe, muss ich nichts für mich übersetzen. Ich kann in dieser Sprache denken.“ Auch mit ihren Lateinkenntnissen konnte sie in der Region helfen. Für die Kirchengemeinde Dautzschen hat sie 2015 in deren Gotteshaus lateinische Verse übersetzt. Für die Internetseite der Internationalen Sächsischen Sängerakademie Torgau formulierte sie den französischen, Kollegin Judith Henke den englischen Teil.

Dr. Michael Reiniger nutzt als Referent Kultur des Rathauses vor allem die Hilfsbereitschaft der hiesigen Fremdsprachenexperten, wenn es um Kontakte mit Torgaus Partnerstädten geht. Die Region kann froh sein über die zahlreichen Sprachkundigen, die unbürokratisch staatlichen Behörden und privaten Firmen mit ihren überdurchschnittlichen Kenntnissen unterstützen.