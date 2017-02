Torgaus Zukunft in bewegten Bildern

Torgau. Deine Stadt, Deine Zukunft. Unter diesem Motto versammeln sich seit Montag insgesamt vier Jugendliche täglich im Haus der Presse und nehmen an der dort angebotenen Ferienwerkstatt teil.

Organisiert von der SAEK zusammen mit der TZ-Mediengruppe geht es in dem einwöchigen Workshop darum, einen kurzen Film zu dem entsprechenden Motto zu drehen. Einen ersten Anlauf gab es bereits im Jahre 2015, in diesem Jahr ging das Projekt dann in die zweite Runde.

Der erste Tag der Ferienwerkstatt begann für die Teilnehmer sehr theoretisch. Sie lernten etwas über Kameratechnik und Bildverarbeitung sowie den Umgang mit den einzelnen Geräten. Außerdem ging es darum, eine Idee für den Film zu finden, der in den kommenden vier Tagen produziert werden sollte. Dienstag und Mittwoch machten die Jugendlichen sich dann ans Drehen. Mit der Torgauer Innenstadt und der Elbe fanden sie gute Kulissen, außerdem wurde im Haus der Presse noch vor einem so genannten Greenscreen gedreht, mit dessen Hilfe später ein Hintergrund digital in das Video einfügen lässt.

Die letzten beiden Tage, Donnerstag und Freitag, verbrachten die vier Jugendlichen dann am Computer beim Schneiden und Bearbeiten des Videomaterials. Während der gesamten Ferienwerkstatt wurden sie von Claudia Bodenschatz vom SAEK sowie den drei Auszubildenden der TZ-Mediengruppe Anika Neumann, Lea Springsgut und Roger Weber begeleitet.