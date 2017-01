Tote Schwäne: Noch kein Befund

Torgau. Bis zum Redaktionsschluss lag gestern Abend noch kein Ergebnis vor, ob die toten Schwäne am Großen Teich in Torgau tatsächlich an Vogelgrippe verendet sind.

Torgau. Bis zum Redaktionsschluss lag gestern Abend noch kein Ergebnis vor, ob die toten Schwäne am Großen Teich in Torgau tatsächlich an Vogelgrippe verendet sind. Am Freitag war ein Tier, am Tag darauf waren zwei tote Tiere aufgefunden worden. Mitarbeiter des Veterinäramtes brachten die Kadaver sofort in die Landesuntersuchungsanstalt nach Leipzig. Sollte sich ein positiver Befund ergeben, muss das Ergebnis aber noch vom Friedrich-Loeffler-Institut amtlich festgestellt werden. Damit wäre in den nächsten Tagen zu rechnen.