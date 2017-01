Touristische Ausrufezeichen in Berlin und Stuttgart gesetzt

Torgau/Stuttgart/Berlin. Das Torgau-Informations-Center (TIC) hat die beiden ersten touristischen Duftmarken im neuen Jahr gesetzt: Vom 14. bis 22. Januar war man auf der CMT, einer sehr gut besuchten Reisemesse in Stuttgart, vertreten.



Schwerpunkte waren hier Caravan, Touristik, Radfahren oder auch Kreuzfahrten.

„An unserem Stand konnten wir nicht nur Gäste aus Stuttgart sondern auch von der Schwäbischen Alb, aus dem Schwarzwald, aus Heilbronn, Mannheim oder beispielsweise Worms begrüßen“, sagt TIC-Mitarbeiterin Silvia „Käthe“ Meinel. Viele der Besucher verfügten über sächsische Wurzeln. Seit 1992 ist das TIC im Schwabenlande fast jedes Jahr zugegen – diesmal während der ersten Hälfte beim Sächsischen Elbland gemeinsam mit Dresden und Meißen (direkt daneben befand sich der Leipzig-Stand).



In der zweiten Hälfte warb Torgau mit der Arbeitsgemeinschaft „Stadtschönheiten“, wozu auch Pirna, Görlitz, Plauen oder Freiberg gehören. „Neben der Pflege vieler über Jahre gewachsener Messekontakte ist es immer wieder schön, mit Gästen aus unserer Partnerstadt Sindelfingen ins Gespräch zu kommen“, blickt Meinel im Gespräch mit der Torgauer Zeitung zurück. Auffällig: Von den Messebesuchern in Stuttgart gebe es immer wieder welche, die noch nie in Sachsen gewesen seien. Potenzial ist also noch reichlich vorhanden.



Besonderes Interesse habe in der Hauptstadt Baden-Württembergs das Luther-Jahr auf sich gezogen. Klar, dass diesbezüglich die Torgau-Angebote und Materialien rund um die Reformation in Sachsen stark nachgefragt wurden, zumal weder die Lutherstadt Wittenberg noch die Thüringer Städte als Aussteller vor Ort waren.



Am Sonntag, dem 22. Januar, abends zu Hause angekommen stand für Silvia Meinel gleich die nächste Tour auf dem Programm. Am Montag wartete nämlich schon der Ländertag des Sächsischen Ministeriums für Umwelt und Landwirtschaft auf der Grünen Woche in Berlin. Hier war die Große Kreisstadt sogar doppelt vertreten – mit „Katharina“ und den Torgauer Renaissancetänzern, die tagsüber gleich mehrmals auftraten.

Ein kleines Bühnenprogramm wartete zudem mit einem Dialog über Speisen und Getränke zu Luthers Zeiten auf.