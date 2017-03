Trödelmarkt zum Elbe Day

Auch ein Trödelmarkt gehört dazu und führt Menschen mit den unterschiedlichsten Lebensstilen und Altersgruppen zusammen. Der Trödelmarkt wird diesmal von der Stadt Torgau und den Geschäftsinhabern der Schlossstraße und des Marktes veranstaltet. Es dürfen Trödel aller Art sowie auch sehr gern handgemachte Sachen und Kindersachen angeboten werden. Das ganze findet auf dem Platz vor der Aula des Johann-Walter-Gymnasiums in der Schlossstraße in Torgau in der Zeit von 10 bis 16 Uhr am 29. April statt. Der Aufbau beginnt 8.30 Uhr. Die Standgebühr wird nach laufenden Metern berechnet. Anmeldungen und Anfragen bitte an das Referat Kultur/ Tourismus der Stadt Torgau unter der E-Mail: u.schuelert@torgau.de