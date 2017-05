Tragischer Unfall in Neiden

Neiden. Ein 85-Jähriger hat am Dienstag seine Ehefrau mit dem gemeinsamen Auto überfahren. Nach Polizeiangaben wurden beide ins Krankenhaus gebracht. Was bislang zum Hergang bekannt ist:

Zu einem tragischen Unfall kam es am gestrigen Dienstag um 8.25 Uhr in Neiden im Triftweg in Höhe der Bahngleise. Nach Angaben der Polizei verlor ein 85-jähriger Mann beim Rückwärtsfahren auf seinem Grundstück das Bewusstsein. Daher rollte das Fahrzeug unkontrolliert aus der Hofeinfahrt und erfasste die Ehefrau des Mannes. Diese war gerade dabei, das Hoftor zu öffnen. Das Auto kam erst auf der gegenüberliegenden Straßenseite im hohen Gras zum Stehen. Beim Eintreffen der Polizei war das Ehepaar jedoch bei Bewusstsein und ansprechbar. Zwei Rettungswagen und ein Notarzt versorgten sie vor Ort. Die Frau wurde zusammen mit ihrem Mann ins Krankenhaus gebracht. Über die Schwere der Verletzung war der TZ am Dienstagabend noch nichts bekannt.