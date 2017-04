Trainer sagt Tschüß

Nach dem letzten Punktspiel des VfB am vergangenen Samstag wurde Trainer Marco Franke, der das Team drei Jahre geleitet hatte, feierlich von der Mannschaft verabschiedet. Ein für alle Seiten bewegender Moment. Die TZ sprach mit dem 51-Jährigen über das Abschiedsspiel und über dessen neuen Lebensabschnitt:

TZ: Welche Gefühle gingen Ihnen durch den Kopf, als Ihre Mannschaft Sie hochleben ließ?

M. Franke: Es war schon ein bewegender Augenblick, aber ich bleibe ja dem VfB verbunden, behalte die Mitgliedschaft und werde so oft es geht vorbeischauen. Ich bin ja schon seit 40 Jahren hier beim VfB. Nichtsdestotrotz: Die Jungs werden mir fehlen.

Können Sie noch einmal die Gründe für den Abschied nennen?

Ich arbeite in der Nähe von Bamberg, bin schon im Februar umgezogen und seitdem zu den Spielen gependelt. Ich hatte versprochen, die Saison noch zu Ende zu bringen. Am Sonnabend fand nun das letzte Punktspiel statt.

Sie haben gesagt, Sie möchten so oft wie möglich vorbeischauen. Lässt sich das noch genauer eingrenzen?

Naja, es sind immerhin 300 Kilometer bis Bamberg. Aber meine Kinder und meine Eltern sind in Torgau. Ich gehe davon aus, dass ich regelmäßig zu Besuch komme, aber nicht mehr jedes Wochenende. Das Training konnte ich schon in den vergangenen Wochen nicht mehr durchführen, egal ob donnerstags oder freitags. Ich bin nur zu den Spielen gekommen.

Ihr Umzug nach Bamberg hatte berufliche Gründe hieß es?

Ja, ich bin im Großhandel tätig. Unser Büro in Torgau wurde bereits im April 2016 geschlossen. Den Mitarbeitern stand es frei, sich zu entscheiden.

Wann haben Sie den Spielern gesagt, dass Sie bald nicht mehr zur Verfügung stehen?

Sehr zeitig, schon im letzten Jahr.

Wie sind Sie mit der abgelaufenen Saison ihrer Mannschaft zufrieden?

Sagen wir so: Es hätte besser sein können, vor allem in der Hinrunde. Da haben wir einige Heimspiele verloren, das hätte nicht sein müssen.

Steht schon ein Nachfolger für Sie als Trainer fest?

Ich denke mal, dass es Tom Sehlmann macht.

Was war für Sie der größte Erfolg in der Trainerlaufbahn?

Das dürfte im vergangenen Jahr die Teilnahme am Finale im Bezirkspokal gewesen sein. Auch wenn wir die Partie letztlich verloren haben. Aber es war ein sehr schönes Erlebnis. Wir sind mit dem Bus nach Zwenkau gefahren und viele Fans haben uns begleitet und angefeuert.