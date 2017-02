Trauerportal jetzt vollständig nutzbar

Torgau. Das Trauerportal der TZ-Mediengruppe hat die Testphase gemeistert und steht nunmehr in vollem Umfang zur Verfügung.

Waren Traueranzeigen bislang an die gedruckten Medien Torgauer Zeitung und Sonntagswochenblatt gebunden, besteht nun die Möglichkeit, auch diese Nachrichten auch über das Internet zu verbreiten.

„Viele Familien sind heute über ganz Deutschland, oft sogar über die ganze Welt verstreut. Es ist uns wichtig, dass auch sie die Möglichkeit bekommen, am Trauerprozess teilzunehmen, selbst wenn sie keinen Zugriff auf unsere Blätter haben“, erklärt Andreas Plaul, Geschäftsführer Digital der Mediengruppe. Zudem wolle man auch dem veränderten Mediennutzungsverhalten jüngerer Menschen Rechnung tragen und auch denen die Möglichkeit zur Trauerverarbeitung geben.

Das Portal zeigt die Traueranzeigen zunächst so, wie sie auch in der Zeitung erscheinen. Über eine Suchfunktion lassen sich zudem gezielt Anzeigen suchen. Darüber hinaus gibt es Möglichkeiten, seine Anteilnahme auszudrücken, indem virtuelle Kerzen angezündet und mit persönlichen, tröstenden Worten versehen werden können. Wer das möchte, kann die Erinnerung an seine Verstorbenen zudem mit selbst gestalteten Bilderschauen lebendig halten und sogar Videoclips einfügen. Die Kundendienst-Mitarbeiter im Haus der Presse, erklären gerne wie das funktioniert.

Das Portal ist unter www.tz-trauer.de erreichbar.