Trio soll bei Vernetzung helfen

Torgau/Nordsachsen . „Das Büro ist sehr kuschlig für drei Leute und so haben wir uns schon gut eingelebt“, sagt Daniela Voigt, als sie in den kleinen Raum rechts des Eingangs vom Torgauer Stadtteiltreff in Nordwest geht, in dem ihre beiden Kollegen Steffi Sommermeier und Marcus Eick sitzen. Das Trio bildet das Team der kommunalen Integrationskoordinatoren (KiK) für den Altkreis Torgau, eingesetzt vom Landratsamt Nordsachsen. Voigt und Eick sind seit Anfang des Jahres im Dienst, die Dritte im Bunde kam im Februar hinzu.

„Wir sehen unsere Arbeit in erster Linie auf struktureller Ebene“, erklärt Steffi Sommermeier, „als Bindeglied zwischen Landkreis und Flüchtlingen beziehungsweise den ehrenamtlichen Helfern.“ Hauptaufgabe ist demnach die Vernetzung der verschiedenen Akteure. Es bestehe bereits ein Netzwerk, das müsse aber wiederbelebt werden. „Wir besuchen die einzelnen Verantwortlichen, besprechen eventuellen Handlungsbedarf und suchen gemeinsam nach Lösungen“, verdeutlicht Marcus Eick.

Der Sozialpädagoge aus dem Nordwesten Deutschlands, der zuvor hier in Sachsen eine Gemeinschaftsunterkunft geleitet hat, sagt: „Jeder der Beteiligten gibt jeden Tag sein Bestes. Unsere Aufgabe ist es, die Abläufe zu optimieren. Im neu belebten Netzwerk Integration werden Hauptamtlicheauf kurzem Weg ins Gespräch kommen.“ Die Arbeit direkt an den Flüchtlingen ist nicht die primäre Aufgabe der KiKs. „Ich erkläre es immer so: ‚Wir helfen denjenigen, die helfen‘“, so Daniela Voigt. Die Belgeranerin ist eine der treibenden Kräfte hinter der Torgauer Willkommensinitiative und ist damit die erste Mittelsfrau zwischen den KiKs und dem Ehrenamt, denn auch das gilt es zu koordinieren.

„Das Ehrenamt ist dort stark, wo das Hauptamt schwach ist“, sagt sie. Nämlich bei der direkten Unterstützung der Flüchtlinge. „Behördengänge, Möbeltransporte, Hausaufgabenhilfe, Nachbarschaftshilfe – das alles sind Dinge, die nur von vielen freiwilligen Helfern geleistet werden können.“ Etwa 30 Leute umfasst die Torgauer Willkommensinitiative derzeit. „Es gibt aber viele mehr, die helfen und helfen wollen. Am 29. März, 17 Uhr, laden wir alle Interessierten zum Gesprächsabend über das Ehrenamt in den Torgauer Rathaussaal ein. Wir“ – und damit meint sie die KiKs – „wollen die zentrale Anlaufstelle werden, denn Integration muss auf viele Schultern verteilt sein.“

Aber auch mit grundsätzlichen Überlegungen befassen sich die Integrationskoordinatoren. „Wir müssen uns immer wieder fragen: Was bedeutet Integration für uns hier vor Ort?“ Die Antwort liefert Marcus Eick sich dann auch gleich selbst: „Im Prinzip heißt das, mach den Syrer zu deinem Freund.“ Besonders gut funktioniere das derzeit in Arzberg: „Dort spürt man richtig, wie freundlich die Familien von der Dorfgemeinschaft aufgenommen werden. Und die wollen auch gerne weitere haben“, weiß Eick. Natürlich sei es einfacher, einzelne Familien zu integrieren als 30 alleinreisende junge Männer auf einmal, aber trotzdem könne man in Arzberg ein ganz besonderes Engagement verzeichnen.

„Wir sprechen natürlich auch mit den Gemeinden, und da merkt man dann schon: Wie wichtig nimmt der Bürgermeister das Thema? Wie unterstützt er uns?“ Da gebe es schon Unterschiede, berichtet Steffi Sommermeier, die ursprünglich aus Lossatal kommt, die letzten 15 Jahre aber in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Stadt München arbeitete und nun zurückgekehrt ist. „Grundsätzlich sind aber alle Ebenen gewillt, Integration zu leisten. Wir spüren hier keine Fremdenfeindlichkeit.“

Das liege auch daran, dass die Flüchtlinge bereits besser integriert seien, als noch vor Monaten. Die Sprache ist dafür nach wie vor der entscheidende Punkt. Und auch immer noch das größte Problem. „Es gibt so viele Angebote im Freizeitbereich, die ungenutzt bleiben. Oft reicht es schon, einen Flyer in mehreren Sprachen zu verteilen, um zu seinen Vereinsaktivitäten einzuladen“, meint Daniela Voigt.

„Wir unterstützen Vereine und Institutionen gern bei der optimalen Nutzung verschiedener Fördertöpfe für integrative Projekte. Wir wünschen uns eine offene, interkulturelle Region mit einem stabilen Netzwerk aller Partner. Wenn wir nicht mehr da sind, muss das ohne uns funktionieren.“ Wieviel Zeit den drei KiKs bleibt, um das zu bewerkstelligen, ist derzeit noch offen. Die Stellen sind zunächst nur bis zum Jahresende befristet.