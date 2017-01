Trotz geringer Einnahmen doch größere Ziele

Größte Arbeitgeber seien das Lehr- und Versuchsgut Köllitsch, die Agrargenossenschaft Arzberg und die Firma Straßen- und Tiefbau Arzberg. Die Kommune müsse eben immer wieder versuchen, nach lukrativen Förderprogrammen Ausschau zu halten, um doch die nötigen Investitionen im Bereich Infrastruktur realisieren zu können. Dazu gehört neben Straßeninstandsetzung, Sanierung von Kindereinrichtungen etc. auch ein geplanter Breitbandausbau. Auch Feuerwehr ist ein wichtiges Thema. Voriges Jahr wurde im Gemeinderat der Brandschutzbedarfsplan für die kommenden fünf Jahre beschlossen.

„Wir müssen in Technik und Ausstattung investieren und hoffen, dass es mit einem Feuerwehrauto für Blumberg klappt. Ein neues Tanklöschfahrzeug wird dringend benötigt. Entsprechende Fördermittel werden beantragt“, fasste Holger Reinboth zusammen. Drei Wehren in Nichtewitz, Blumberg und Arzberg decken das Einsatzgeschehen in der Gemeinde ab. Traditionell im Februar sind die Jahreshauptversammlungen, in denen Bilanz gezogen wird und eventuelle Probleme zur Sprache kommen.

Im März ist auch ein neuer Gemeindewehrleiter zu wählen. Bislang bekleidet Klaus Grabein dieses Ehrenamt. Die Arzberger Gemeinderäte haben im vergangenen Jahr in elf öffentlichen Sitzungen 38 Beschlüsse gefällt. Nach dem Ausscheiden von Gabriele Hinkelmann sitzen nur noch elf Abgeordnete in diesem Gremium. Eine erste große Herausforderung dürfte sein, den Haushalt der Kommune rund zu bekommen. Möglichst bis April soll das Papier dann beschlossen werden, so Reinboth.