Turniersaison kann kommen

Pferdesport. Das Wochenende vom 11. und 12. März stand in Welsau ganz im Zeichen des Reitsports. Der Welsauer Sportclub ermöglichte 13 jungen Reitern ein lehrreiches Trainingswochenende, unter der Leitung von Alexander Ax, für einen gelungenen Einstieg in die aktuelle Turniersaison.



Alexander Ax, welcher selbst im Springsport aktiv bis Klasse S*** geritten ist, konnte allen Reitern mit Rat und Tat zur Seite stehen. Organisiert durch Stefanie Schneider, fand so am Samstag eine gymnastische Trainingseinheit zur Schulung des Auges von Pferd und Reiter statt.



Am Abend erfolgte noch ein entspanntes Beisammensitzen mit gemeinsamen Pizza essen und der Aufbau der Sprünge für den morgigen Tag. Der darauffolgende Sonntag wurde daher zur Verbesserung der Fähigkeiten im Parcours genutzt. Alle Teilnehmer empfanden das Wochenende als sehr gelungen und waren begeistert vom hilfsbereiten Team des WSC. Der Vorstand des Sportclubs wünscht allen Reitern einen guten Start in die Saison.