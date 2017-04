Mittwoch, 26. April 2017

Von Sybille Zugowski

Dommitzsch. Am Sonntag fand in der Sporthalle Dommitzsch der zweite Ellywunschente-Cup statt. Vier Mannschaften wetteiferten im fairen Wettstreit um den Elly-Wanderpokal. Obwohl das Motto „Dabei sein ist alles“ auch in diesem Jahr galt, wurde doch mit Freude um die begehrten Medaillen gekämpft.