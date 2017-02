TORGAU

Torgau. Der Andrang und die Nachfrage waren überwältigend. Die traditionelle Pfannkuchenmeile lockte am Samstag in der Zeit von 9 bis 16 Uhr unzählige Naschkatzen aller Altergruppen aus Nah und Fern in die Mall des Prima-Einkaufsparks nach Torgau.