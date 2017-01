Umfriedung zerstört - Polizei sucht Zeugen

Die Polizei in Torgau sucht Zeugen. Unbekannte hatten Ende Dezember eine Umfriedung in Mehderitzsch zerstört.

Mehderitzsch. Ein oder mehrere unbekannte Täter beschädigten in der Nacht vom 23. Dezember zum 24. Dezember in Mehderitzsch in der Hauptstraße den Zaun des Grundstück einer 85-jährigen Eigentümerin. Den Ermittlungen zufolge handelt es sich hierbei um eine vorsätzliche Sachbeschädigung. Gesucht werden Zeugen, welche in der besagten Nacht Feststellungen zu Personenbewegungen im Bereich des Tatorts gemacht haben und so zur Aufklärung dieses Fall von Rowdytum beitragen können. Hinweise bitte an das Polizeirevier Torgau Tel. 03421 756 100 unter Angabe der Vorkommnisnummer 7050/16/149610.