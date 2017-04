Umweltamt nimmt zum Dieselproblem Stellung

Beilrode. Wie gefährlich ist die alte LPG-Tankstelle für die Anlieger in Beilrode wirklich? Das Landratsamt hat jetzt erneut Stellung genommen, diesmal in schriftlicher Form, nachdem das Thema schon im letzten Kreistag kurz behandelt wurde.

Die Amtsleiterin im Umweltamt, Antje Brumm, räumt ein, dass sich in der Auffangwanne nicht nur Regenwasser mit leichtem Ölfilm befindet, wie es Umweltdezernent Ulrich Fiedler vor den Kreisräten darstellte. Es handelt sich in der Tat um ein Diesel-Gemisch. Und zwar um rund 1000 Liter. Dennoch bestände für die Anwohner kein Grund zur Sorge.

„Die Umweltbehörde erhielt Ende Juni 2016 den Hinweis auf eine ungesicherte ehemalige Tankstelle in Beilrode und hat zu diesem Zeitpunkt die Recherchen zur Situation vor Ort und zu den Eigentumsverhältnissen aufgenommen. Dazu fanden am 3. August 2016 und am 22. November 2016 Vor-Ort-Kontrollen statt“, heißt es. Die ehemalige Tankstelle befände sich in der Ernst-Thälmann-Straße 109 und bestehe unter anderem aus einem Lagerbehälter für Diesel und einer Auffangwanne (augenscheinlich aus Stahlblech).

„Der Lagertank mit einem Gesamtfassungsvermögen von 10 000 Liter wurde an der Füllstandsanzeige beschädigt, sodass an dieser Schadstelle der Restinhalt vollständig in die darunter stehende Auffangwanne abgelaufen ist. Der Lagerbehälter war zum Zeitpunkt der Vorortkontrollen leer. In der Auffangwanne befinden sich schätzungsweise ein Kubikmeter Flüssigkeit (Gemisch aus Diesel, Regenwasser und geringfügig illegal entsorgte Abfälle)“, legt Antje Brumm dar. Man habe die Anlage schon bei der Vor-Ort-Kontrolle im August gründlich in Augenschein genommen und man habe keine Leckagen an der Auffangwanne feststellen können, sodass aus abfall- und wasserrechtlicher Sicht keine akute Umweltgefährdung besteht, die ein sofortiges Handeln z.B. durch Ersatzvornahme begründet, so die Amtsleiterin.

Im Anschluss an den Vororttermin wurde der Eigentümer des Grundstücks ermittelt. Es stellte sich heraus, dass dieser im Sommer 2016 verstorben ist und nunmehr das Amtsgericht Torgau das Nachlassverfahren führt. Bisher konnten durch das Amtsgericht Torgau noch keine Erben benannt werden. Sobald die Erben/Rechtsnachfolger festgestellt ist, wird dem Rechtsnachfolger die Möglichkeit eingeräumt, dass dieser in eigener Sache eine ordnungsgemäße Entsorgung der Flüssigkeit vornimmt. Man habe in Abstimmung mit der Gemeinde Beilrode Sicherungsmaßnahmen veranlasst.

„Das Dach wurde so instand gesetzt, dass künftig kein Regenwasser in die Auffangwanne gelangt. Das Schloss an der Blecheinhausung und das Aufstellen eines Bauzaunes sollen vor unbefugtem Zutritt und Vandalismus schützen, da das gesamte Grundstück frei zugänglich ist.“ Antje Brumm: „Die Besorgnis der Bürger, dass es zu einem Grundwasserschaden kommen könnte, wurde ebenfalls bewertet. Zunächst ist davon auszugehen, dass die in der Auffangwanne befindliche Flüssigkeit nicht aus diesem Behältnis in Boden oder Grundwasser eindringt. Betrachtet man nun den hypothetischen Fall, dass Stoffe an dieser Stelle in den Grundwasserleiter eindringen, so ist die Grundwasserfließrichtung auszuwerten. Aufgrund der nach Westen orientierten Grundwasserfließrichtung ist aus hydrodynamischer Sicht keine Gefährdung für die Ortslage Beilrode zu befürchten“, heißt es abschließend.

Steffen Kretzschmar, Mitarbeiter des Beilroder Bauamtes, der bei dem ersten Termin zusammen mit dem Landratsamt vor Ort war, begrüßt den Fakt, dass die Kreisbehörde den Fall jetzt weiter verfolgt. Er hält den Zustand der ehemaligen Tankanlage für bedenklich, sieht eine realistische Gefahr für das Grundwasser und Handlungsbedarf. Besser jetzt das Dieselgemisch abpumpen, als später vielleicht mal teure Maßnahmen einzuleiten, um vielleicht das verseuchte Erdreich austauschen zu müssen, lautet seine Meinung. Kretzschmar kann die Sorgen von Anwohnern wie Gerald Bauer, der das Problem in einer öffentlichen Ratssitzung zur Sprache brachte, gut nachvollziehen.