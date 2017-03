Unsere Störche brauchen etwas länger

Dommitzsch. Hier und da sind schon die ersten Störche aufgetaucht. TZ sprach mit Peter Solluntsch, Naturschutzhelfer für den Landkreis Nordsachsen und Storchenbetreuer für das Gebiet nördlich von Torgau:



TZ: Können Sie bestätigen, dass auch in Ihrem Gebiet schon Störche zurück sind?

P. Solluntsch: Mir ist leider noch nichts bekannt. Ich weiß, dass in Eilenburg schon ein Storch gesehen wurde. Es könnte sich um die ersten Westzieher handeln, die über Spanien zurückkommen. Sie überwintern nicht ganz so weit. Im Raum Torgau ist ein großer Teil der Störche Ostzieher, die südlich an der Sahara vorbei über Israel und die Türkei zurückkehren. Die brauchen etwas länger und werden sicher erst in den nächsten 14 Tagen bis drei Wochen auftauchen. In den alten Bundesländern liest man schon ganz oft von Störchen, zum Beispiel in Hessen. Aber hier ist es noch nicht soweit.



Werden Sie informiert, wenn die ersten Tiere in ihrem Bereich ankommen?

Ich bin erst seit zwei Jahren im Raum Torgau tätig und habe vielerorts meine Kontaktdaten hinterlassen. Ich würde mir sehr wünschen, dass ich solche Rückinformationen von Bürgern erhalte. Dazu bin ich über Telefon: 0157 87034059 erreichbar. Rund 15 Horste sind übrigens nördlich von Torgau vorhanden.