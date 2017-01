Jessica Günther und Maria Meißner eröffneten das diesjährig zweite Auswärtsspiel für die Dommitzscherinnen. J. Günther konnte nicht an die gute Leistung vom letzten Punktspiel anknüpfen. Mit nur 415 Holz war sie alles andere als zufrieden. Allerdings holte sie noch Punkte heraus, da ihre Gegenspielerin überhaupt nicht zurechtkam (379 Holz). M. Meißner dagegen machte ein sehr gutes Spiel und war immer nah dran an ihrer Gegenspielerin. Mit für sie sehr ordentlichen 455 Holz verlor sie nur knapp (470 Holz).

Mit einem leichten Vorsprung von 21 Holz gingen Lisa-Marie Langrock und Denise Günther auf die Bahn. Die beiden Brandiserinnen legten von Beginn an gleich ordentlich los. L.-M. Langrock machte ein ordentliches Spiel, konnte einen Rückstand aber nicht verhindern. Mit dem erreichten Ergebnis war sie aber nicht so zu frieden. Sie verlor mit 472:496 Holz. D. Günther erwischte einen gebrauchten Tag. Sie spielte glücklos. So verlor auch sie gegen die beste Brandiserin mit 421:515 Holz. Am Ende eine doch klare Niederlage. Insgesamt blieben die Dommitzscherinnen unter den Erwartungen, hatten sich 0etwas mehr ausgerechnet. Die Dommitzscherinnen konzentrieren sich nun auf die nächste Aufgabe. In 14 Tagen sind dann die Mädels aus Brandis in Dommitzsch zu Gast. Die Zielstellung ist klar: Revanche!