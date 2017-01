Unter die "Haube" geschaut

Die größte Veränderung wird für all jene ersichtlich, die das Nachrichten-Portal der TZ via Tablet oder Smartphone aufrufen. Die Seite passt sich nämlich nach der Kompletterneuerung den entsprechenden Endgeräten an. Heißt konkret: auf dem schmalen Bildschirm eines Handys wird eine kompakte Version dargestellt, die sich prima auf jedem noch so kleinen Display lesen lässt.

Neue Struktur

Wie auf einem Karussell laufen die wichtigsten Themen des Tages auf der Startseite durch das Bild. So sehen Sie immer sofort, was die Region gerade bewegt. Fotos werden hier in großer Optik präsentiert. Denn starke Bilder brauchen Raum, um zur Geltung zu kommen. Unter den Top-Meldungen finden Sie weitere lokale Meldungen. Zehn an der Zahl. Übersichtlich nach Aktualität sortiert und stets mit der jeweiligen regionalen Zuordnung gekennzeichnet. Daran schließen sich die neusten Meldungen aus dem Lokalsport an. Die aktuellen Ergebnisse und Erfolge des Lieblingsvereins sind nur einen Mausklick entfernt. Beiträge aus den Rubriken und Meinungen sowie die neusten Galerien runden die Zusammenfassung ab.

Raum für Inhalte

Viel Wert gelegt wurde bei der Überarbeitung auf ein klares und übersichtliches Layout. Viel Weiß trifft auf markantes Cyan, die Hausfarben der Torgauer Zeitung. Ein angenehmer Lesefluss wird durch Schriftart- und -größe sowie ausreichend Platz zwischen den Text- und Bildelementen ermöglicht. Artikel können durch die Redaktion fortan dank weniger Klicks mit Bildergalerien, weiterführenden Links oder Infokästen angereichert werden. Auch Feedback kann zu Beiträgen abgegeben werden. Die Anregungen landen direkt im Postfach des Autors.

Orientierung leicht gemacht

Die markante Navigation hat am Kopf jeder einzelnen Seite ihren Platz gefunden: Hier finden Sie alle wichtigen Ressorts auf einen Blick. Neu ist die Struktur der Punkte sowie Unterpunkte. Fahren Sie einfach mit der Maus über die Navigation, um sich einen Überblick zu verschaffen. Ein Klick genügt, um beispielsweise die neusten Nachrichten aus Belgern-Schildau abzurufen. Direkt nebenan finden sich alle wichtigen Anlaufstellen, wie Abo, Anzeigen oder den direkten Draht zur Redaktion.

Auf www.torgauerzeitung.com können Sie sich nicht verlaufen. Ein Klick auf das Logo der Heimatzeitung genügt und Sie landen wieder auf der Startseite. Die Suche hat einen neuen, prominenten Platz gefunden und ist in die Navigation im Kopfbereich gewandert. Optimiert wurde der Algorithmus der Archivsuche. In der rechten Spalte finden Sie jeweils die neusten Fotogalerien. Kontaktdaten, Impressum und eine Sitemap stehen am Fuße jeder Seite.

Die Bezahlschranke, auch Paywall genannt, ist aktuell noch geöffnet und soll sich zum 1. Februar 2017 schließen. Inhalte auf www.torgauerzeitung.com werden dann wie gewohnt kostenpflichtig erhältlich sein. Neu sein wird die Möglichkeit, ein reines Web-Abo abschließen zu können. Buchbare Tages-, Wochen- sowie Monatspässe sind geplant. Weiterhin wird die Alternative bestehen, für einen Obolus Einzelbeiträge zu erstehen. Details hierzu folgen. Bis es soweit ist, kann die Netzgemeinde das überarbeitete Portal auf Herz und Nieren testen.

Ihre Meinung ist gefragt!

Die Redaktion freut sich auf die Meinung der Testenden. Wie gefällt Ihnen der neue Internetauftritt? Geben Sie uns Feedback. Loben Sie uns gerne, aber sagen Sie uns auch, wo und wie wir noch besser werden können. Anregungen erreichen uns auf einfachstem Wege via E-Mail an martin.klammt@tz-mediengruppe.de.